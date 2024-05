Iliad, un regalo se si sceglie la Giga 180 con il 5G gratis

Tenere a bada la concorrenza è diventato veramente difficile anche per Iliad che infatti sta proponendo sempre più offerte. Questo moto perpetuo del gestore è indirizzato a far capire che proprio non ha voglia di inchinarsi ai gestori virtuali e infatti lo dimostrano le offerte disponibili.

Iliad ha voluto far vedere fin da subito la sua grande propensione al cambiamento, seppur utilizzando sempre le stesse soluzioni. Con cadenza ormai mensile, il gestore modifica il suo piano: le stesse offerte girano ciclicamente, arrivando spesso con prezzi diversi e con regali supplementari. Chi ama avere più soluzioni in una infatti deve optare per questo provider, il quale potrebbe essere la soluzione giusta anche per chi ormai non sa più da che parte propendere.

Direttamente sul sito ufficiale del gestore è facile venire a conoscenza di tutto quello che c’è di disponibile. Dopo un lungo periodo di letargo in cui non si vedeva, è ritornata qualche settimana fa la famosissima Giga 180. Con tutti i suoi contenuti ma soprattutto con il prezzo di vendita che non cambia mai, risulta un vero e proprio punto di partenza per chi stava cercando un nuovo gestore e una nuova offerta mobile. Oltre a tutto questo, Iliad ci tiene a rendere disponibile il miglior standard di rete per fornire la migliore esperienza ai suoi nuovi utenti.

Iliad incute terrore alla concorrenza con la sua famosissima Giga 180, c’è il 5G

Almeno per il momento l’azienda mette in circolo diverse opportunità ma questa sembra essere la più interessante di gran lunga. Venendo ai contenuti al suo interno, gli utenti possono beneficiare di tutto quello che c’è tra minuti, messaggi e giga.

La Giga 180 consente di avere le telefonate senza limiti verso qualsiasi numero, i messaggi verso chiunque senza limiti e 180 giga in 5G. Il prezzo mensile è di 9,99 € al mese per sempre.