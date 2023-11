Kena Mobile è uno degli operatori telefonici italiani che, fin dal suo primo ingresso nel mercato delle telecomunicazioni, in pochissimo tempo, è riuscito a raggiungere una grande popolarità nel suo settore, grazie alla qualità dei servizi offerti ma soprattutto alla convenienza delle sue promozioni.

Non a caso, il gestore telefonico, deve la sua linea a Tim, leader indiscusso nel settore delle telecomunicazioni e che garantisce una copertura di rete pari al 99% del territorio nazionale.

Kena Mobile è uno dei primi operatori ad avere introdotto nei suoi piani il servizio Kena Voce, grazie al quale gli utenti possono effettuare chiamate non solo utilizzando la rete, ma anche la connessione Internet.

Kena Mobile Promo Top: tutti i servizi inclusi

L’offerta Kena Mobile chiamata Promo Top, è disponibile al prezzo di soli 5.99 euro al mese. Essa comprende numerosi servizi, tra cui:

Minuti e chiamate illimitate, senza scatto alla risposta e verso tutti i numeri nazionali mobili e fissi;

senza scatto alla risposta e verso tutti i numeri nazionali mobili e fissi; 200 messaggi verso tutti;

verso tutti; 100 GB di Internet alla velocità del 4G;

di Internet alla velocità del Velocità fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload;

in download e in upload; L’attivazione , se effettuata online, sarà completamente gratuita (invece che 4.99 euro);

, se effettuata online, sarà completamente (invece che 4.99 euro); Ottima copertura di rete su tutto il territorio nazionale.

Inoltre, se arrivate il servizio di ricarica automatica, avrete la possibilità di ottenere in regalo altri 50 GB di Internet al mese.

Per ulteriori informazioni sulla Kena Promo Top o per altre offerte dello stesso operatore, potete consultare il sito web ufficiale, sul quale sarà possibile anche effettuare direttamente l’attivazione della promozione scelta. Facilmente e davvero in pochissimi passaggi!