I risultati raggiunti da Fastweb nei primi nove mesi dell’anno sono stati davvero sensazionali e dimostrano la presenza di una crescita costante. Il nuovo amministratore delegato Walter Renna ha dichiarato che l’azienda ha acquisito circa 392.000 nuovi clienti per servizi di rete fissa, mobile e wholesale, con un aumento che arriva al 6%. Alla base di questi miglioramenti c’è una solida strategia che si basa sul controllo delle infrastrutture, su innovazione e sviluppo di prodotti e servizi di tipo digitale. Inoltre, c’è il cloud, la rete 5G, i servizi atti alla cybersecurity e quelli di data-driven e l’intelligenza artificiale.

Gli utenti che, al 30 settembre 2023, hanno sottoscritto connessioni con Fastweb sono all’incirca 2,3 milioni, ovvero in aumento dell’1% rispetto all’anno scorso. L’azienda ci tiene a sottolineare come, con gli investimenti effettuati per l’infrastruttura di rete fissa ad oggi Fastweb raggiunge circa il 93% delle famiglie ed imprese in Italia con una connettività a banda ultralarga.

Fastweb continua la sua crescita

In progressione anche la linea mobile che continua a crescere. Sempre al 30 settembre le SIM attivate sono state 3,4 milioni, registrando una crescita del 17% rispetto all’anno scorso. In aumento anche la percentuale di clienti che hanno deciso di adottare insieme servizi per la linea fissa e quelli per la linea mobile che rappresenta all’incirca il 42,4%, in aumento del 1,5% rispetto al 2022.

Per quanto riguarda il 5G l’operatore sta continuando il suo roll out. Al momento, la linea mobile 5G Fastweb è quella più estesa in Italia e presenta una copertura del 70% della popolazione nazionale.

Anche la sezione Business Unit Enterprise registra ottime performance, con una quota di mercato pari al 34%. Anche i ricavi sono in crescita e nei primi mesi dell’anno sono arrivati a circa 814 milioni di euro, con un aumento dell’11% rispetto allo scorso anno. Secondo recenti dichiarazioni da parte dell’azienda un simile incremento è stato possibile grazie all’ampio portafoglio di servizi che l’azienda offre a tutti i suoi clienti.

Un altro fattore a favore per Fastweb è sicuramente l’impegno sul fronte della sostenibilità sociale per la diffusione delle competenze di tipo digitale tra la popolazione.

Con una visione audace e una strategia di crescita ben definita, l’azienda è pronta a superare nuove sfide e a offrire servizi sempre più innovativi ai suoi clienti. In un settore in continua evoluzione, Fastweb si conferma come un punto di riferimento affidabile per connettività di alta qualità e soluzioni tecnologiche all’avanguardia. La sua crescita continua promette un futuro entusiasmante, in cui la connettività diventa il motore per l’innovazione e la trasformazione digitale, aprendo la strada a infinite possibilità per l’Italia e oltre.