Una delle iniziative più apprezzate dell’operatore virtuale ho. Mobile è sicuramente la Porta tutti in ho. Il gestore riesce così ad allargare il suo bacino di utenti utilizzando una tecnica di marketing che ha sempre avuto molto successo: il passaparola.

Tramite le sue fantastiche offerte e promozioni, unite alla possibilità di accedere a dei buoni regali Amazon e anche a delle ricariche in omaggio, è riuscita abbattere molti dei suoi competitor nel settore del mercato della telefonia mobile. L’iniziativa sarebbe dovuta finire con il mese di ottobre, tuttavia fortunatamente durerà ancora qualche mese. Non ci resta che scoprire esattamente come funziona e approfittarne.

Come funziona l’iniziativa ho. Mobile

La promozione Porta tutti in ho. È diversificata in due modelli. Il primo è quello di livello facile, chiamato ho. Tanti amici 2.0, il quale permette di avere delle ricariche sul proprio smartphone invitando solo 10 amici a passare all’operatore. La seconda è un po’ più difficile da raggiungere: si tratta della ho. Ambassador. Il premio è bello sostanzioso, buoni regali di Amazon che arrivano fino ad un valore di 150€, oltre che altre ricariche.

Leggendo le condizioni generali presenti sul sito del gestore, si legge come la versione easy sia stata rinnovata fino al 31 gennaio, mentre quella PRO durerà fino al 30 Aprile 2024. Accedere all’iniziativa è semplice il processo è identico per entrambi i casi. L’obiettivo è quindi, come accennato nel precedente paragrafo, quello di portare più amici e familiari possibili in ho. Mobile per poi ricevere la propria ricompensa.

Per divenire un Ambassador, l’utente deve entrare nella sezione presente sul sito o sull’app dedicata alla promo e creare poi un codice identificativo univoco che dovrà condividere. In questo caso si possono invitare al massimo 15 amici e si otterrà un buono regalo di Amazon di 50 € ogni 5 persone che passeranno effettivamente all’operatore. In pratica i buoni sono tre, quindi anche se riuscireste a portare in ho. soltanto 5 utenti già avreste un regalo di 50€.

I premi scatteranno nel momento in cui avverrà il primo rinnovo dell’offerta sottoscritta dall’amico. Il codice contenente poi il buono verrà inviato tramite e-mail o messaggio. Convincere un conoscente non dovrebbe essere così difficile considerando tutte le tariffe ultra-vantaggiose presenti nel portafogli ho. Mobile. Sicuramente riusciranno a trovare un’offerta che faccia al caso loro.