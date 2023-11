Se state cercando una presa intelligente Wi-Fi, TP-Link Presa Intelligente WiFi è sicuramente il prodotto che fa per voi.

Attualmente la piattaforma Amazon lo sta scontando del 31%, pagandolo meno di 9 euro, scopriamo insieme tutti i dettagli.

TP-Link Presa Intelligente WiFi a meno di 9 euro

Grazie a Tp-Link presa intelligente Wi-Fi potrete controllare i dispositivi connessi allo smart plug ovunque ci sia internet utilizzando la app tapo sul tuo smartphone. Programmare lo smart plug per fornire automaticamente energia a seconda della necessità, come impostare le luci al crepuscolo e spegnerle all’alba.

La presa intelligente è compatibile con alexa e google assistant per controllare lo smart plug semplicemente usando la voce. Potrete anche impostare la modalità assenza, con accensione e spegnimento dei tuoi dispositivi a intervalli di tempo programmati per simulare la presenza in casa.

Non è richiesto alcun hub per connettersi al router ed è posto sotto severi controlli di qualità da parte del laboratorio di tp-link e certificazione da parte dell’autorità globale. In questi giorni, attraverso questo link, è possibile acquistare il prodotto al prezzo di 8.99 euro.