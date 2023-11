La Boston Dynamics è la società di ingegneria robotica nota per la realizzazione di Spot, il cane robot realizzato ad hoc per aiutare ingegneri e geometri a svolgere le proprie attività.

Il quadrupede tecnologico è infatti in grado di muoversi con facilità anche sui terreni più difficili e sconnessi, come i cantieri e di operare in situazioni meteo complesse. Limitando, in questo modo, gli spostamenti degli uomini laddove risulti essere troppo pericoloso.

Tuttavia, le novità non finiscono qui, in quanto sembra proprio che Spot, il cane robot, sia ora in grado anche di parlare.

Il cane robot: Spot il migliore amico dell’uomo

Avete capito bene, Spot, il famoso cane robot, può assumere diversi ruoli e personalità.

Esso, grazie all’utilizzo di opportune tecnologie e all’applicazione dell’intelligenza artificiale, è ora capace di riconoscere le stanze di una sede aziendale e persino di rispondere a chi si rivolge a lui.

In quanto possiede un altoparlante ed una funzionalità di sintesi vocale.

Ma non è tutto. Spot è persino capace di parlare un inglese britannico e di muovere la bocca come per simulare la pronuncia delle parole.

Su Internet, l’azienda Boston Dynamics, ha inoltre caricato una serie di video in cui è possibile vedere il piccolo robot assumere diversi ruoli. Tra cui: il maggiordomo, un archeologo, un viaggiatore nel tempo, e adottare diverse personalità, mostrandosi per esempio, sarcastico o persino in grado di inventare poesie haiku.

Insomma, al di là di queste funzionalità simpatiche ed interessanti, il cane robot può davvero fornire un aiuto considerevole in molte attività, anche in settori come quello della polizia o le forze militari.