Dopo quasi 20 anni dal debutto ufficiale sulla console da gaming Dreamcast, il noto videogioco Shenmue ha finalmente avuto una continuazione con il suo terzo capitolo, ovvero Shenmue 3. Questo videogioco è stato infatti distribuito per PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro. Tuttavia, i fan più affezionati sono già in attesa del quarto capitolo della saga. Yu Suzuki, ovvero il creatore del videogioco, ha però rivelato in una intervista che è al lavoro su un nuovo videogioco. Che si tratti proprio di Shenmue 4?

Shenmue 4 forse in arrivo? Ecco cosa ha rivelato il creatore Yu Suzuki

Yu Suzuki è al lavoro sulla realizzazione di un nuovo videogioco. Questo è quanto ha rivelato quest’ultimo durante un’intervista per la redazione di IGN Japan. Tutti i fan più affezionati, però, hanno subito pensato che si possa trattare del quarto capitolo della saga di Shenmue.

Per come ha parlato Suzuki nell’intervista, il nuovo videogioco arriverà davvero in futuro ed abbiamo già qualche primo dettaglio rivelato proprio dal creatore.

“Voglio che Shenmue 4 piaccia anche ai nuovi arrivati. Per rendere possibile ciò, è importante fare in modo che sia godibile anche senza conoscere i precedenti eventi della storia. Non credo che i nuovi giocatori siano interessati a conoscere il 100% della storia. Basterebbe il 20%, o al massimo il 30%. In Shenmue 3 abbiamo implementato un riassunto dei precedenti episodi, ma per Shenmue 4 voglio integrare questo genere di cose nel gioco principale. Sarebbe bello permettere al giocatore di conoscere i precedenti eventi semplicemente giocando. Ad esempio, invece di guardare il filmato, potrebbe giocare dei flashback”.

A quanto sembra, quindi, Yu Suzuki vorrebbe introdurre in Shenmue 4 alcuni flashback per far scoprire ai nuovi videogiocatori tutte le vicende accadute nei primi tre capitoli. In Shenmue 3, invece, era stato inserito all’inizio del gioco un piccolo video riassuntivo dei primi due capitoli.