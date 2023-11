Se state cercando delle cuffie on-Ear di ottima qualità ad un buon prezzo, le Mdr-Zx110 proposte su Amazon sono davvero un vero affare.

Le cuffie in questione, hanno un prezzo di meno di 10 euro, scopriamo insieme tutti i dettagli.

Sony cuffie on-Ear a meno di 10 euro

Queste cuffie on-Ear dispongono di driver dinamici al neodimio a cupola da 30 mm per un audio bilanciato, dei padiglioni auricolari imbottiti per la comodità di ascolto durante gli spostamenti. La frequenza è ad ampia gamma, parte infatti da 12 Hz fino ad arrivare a 22kHz.

Queste cuffie offrono un ottimo comfort, grazie al rivestimento imbottito dei padiglioni e alla struttura leggera. L’archetto è inoltre regolabile a seconda delle esigenze. Da un punto di vista delle prestazioni i risultati corrispondono alle aspettative.

Sebbene non esistano accessori dedicati a questo particolare modello, è presente un microfono integrato con telecomando che permette di rispondere facilmente alle chiamate in arrivo sul proprio smartphone. Queste cuffie sono un prodotto adatto a chi cerca un dispositivo estremamente economico, comodo da indossare in mobilità, leggero e facile da trasportare. Non sono invece consigliate agli appassionati di musica che privilegiano la qualità del suono rispetto alla comodità d’uso. Attualmente queste cuffie sono proposte, a questo link, a soli 9.99 euro.