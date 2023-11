La nuova Fiat Panda accoglierà una grande rivoluzione rispetto alle sue predecessori. L’auto infatti, sarà dotata di batterie al litio ferro fosfato, che sostituiranno, a tutti gli effetti, le comuni batterie NMC e NCA.

Questa scelta è stata influenzata da una serie di fattori. Non solo per i numerosi vantaggi garantiti da questi tipi di batterie, che vedremo meglio tra un po’, ma soprattutto perché la Fiat si propone di ricreare un’auto che, come è stata ideata fin dall’inizio, risulti economicamente accessibile per la maggior parte delle persone.

Inoltre, mira ad agevolare la diffusione delle meno inquinanti e più efficienti auto elettriche. In quanto la vettura, avrà una versione completamente elettrica, dal costo inferiore ai €20.000 e con una capacità di autonomia di ben 200 km. Mentre, il modello con una capacità di autonomia maggiore, ovvero di 320 km, costerà circa 23.000 euro.

Infine, vi sarà anche una versione ibrida dal costo inferiore ai €20.000.

Come è possibile vedere, in ogni caso, si tratterà comunque di un’ auto dal prezzo molto più sostenibile, rispetto a quelle delle attuali auto elettriche.

Nuova Fiat Panda: Tutti i vantaggi delle batterie LFP

L’utilizzo delle batterie LFP per la realizzazione della nuova Fiat Panda, porta con sé numerosi vantaggi, tra cui per citarne alcuni:

Un Costo inferiore.

In quanto le batterie LFP sono molto più economiche rispetto alle batterie NMC o NCA, che siamo comunemente abituati ad utilizzare;

A differenza del nichel e del cobalto, il ferro e il fosfato, principali materiali delle batterie LFP, sono meno dannosi per l’ambiente, dunque inquinano di meno;

Le batterie al litio ferro fosfato sono meno soggette al surriscaldamento, per questa ragione non vi è il rischio di generare esplosioni o incidenti;

Le batterie LFP rispondono meglio ai continui cicli di carica e scarica, mantenendo sempre alte le loro prestazioni, anche con il trascorrere del tempo.

La Nuova Fiat Panda sarà realizzata in America Latina e in Nord Africa per poi essere venduta in tutti gli altri continenti.