Elon Musk, uno degli imprenditori più famosi e ricchi del mondo, a cui si deve la realizzazione dell’auto elettrica Tesla, si prepara a lanciare una grande novità.

L’uomo, infatti, ha da poco acquistato i diritti di X, più comunemente conosciuta come la vecchia app di Twitter. Con X, Musk si propone di realizzare un progetto completamente nuovo, che prende le basi dai suoi obiettivi iniziali per poi arrivare a diramarsi in molti altri settori.

A tal proposito, l’imprenditore sudafricano ha, proprio di recente, dichiarato che, grazie ad X, nel 2024 le persone non avranno più bisogno delle banche. In quanto la piattaforma si presenterà come la soluzione migliore ed ideale per la gestione della vita finanziaria di ciascun individuo.

Musk e il progetto X: un nuovo modo per gestire il denaro

Secondo i progetti e le aspettative di Elon Musk, infatti, X sarà in grado di fornire numerosi servizi e di trasformarsi in una struttura molto simile a quella delle banche, fino ad arrivare a sostituirle completamente.

Questo perché, la nuova piattaforma si propone non solo di essere un comune social, cosa che è sempre stata fin dall’inizio, ma anche un’app dalle potenzialità infinite, che consentirà agli utenti di svolgere una pluralità di operazioni.

Insomma un progetto in grado di rivoluzionare completamente la vita delle persone.

L’imprenditore si propone di realizzare il tutto entro il 2024.

Si tratta comunque di un’idea ancora in fase di implementazione, in quanto l’app risulta momentaneamente ancora bloccata, poiché in attesa delle dovute licenze come operatore finanziario per gli Stati Uniti, e successivamente per l’Europa.

In conclusione

Insomma i piani di Elon Musk sono davvero molto ambiziosi. Con X egli mira a creare una piattaforma che consentirà agli utenti di: depositare una grande quantità di soldi, ottenere un finanziamento, una carta di debito, un libretto degli assegni, la possibilità di inviare soldi ad altri e molto altro ancora.

Non sappiamo se questo progetto vedrà effettivamente la sua realizzazione, sta di fatto che esso non è il primo tentativo fatto da Musk in questo settore.

Che sia questa la volta buona?

Staremo a vedere.