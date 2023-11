Il nuovo aggiornamento di Google introduce una funzione riservata completamente agli studenti, ma anche a ricercatori e professionisti STEM. Il colosso tecnologico ha annunciato infatti la presenza di nuove funzionalità di ricerca e Lens che permetteranno a chi ne farà uso di risolvere problemi di matematica e complesse equazioni. In questo modo si porta avanti l’idea di aiutare gli utenti con la trigonometria e il calcolo infinitesimale. Inoltre, sembra che il sistema funzioni anche con i problemi di geometria più complessi.

Il sistema dovrebbe essere abbastanza semplice da usare. Infatti, basterà inserire l’equazione in questione nella barra di ricerca o anche scattare una foto ai propri appunti con Lens. Una volta immessi tutti i dati Google partirà con la risoluzione dell’equazione o del problema mostrando tutti i passaggi utili per ottenere la risoluzione finale. La nuova opzione è decisamente utile e potrebbe rappresentare una vera e propria svolta.

Google risolve i problemi di matematica

L’aggiornamento arriva in soccorso degli utenti anche quando non riescono a descrivere a parole i problemi più complessi. In questo caso Google permette, sempre tramite Lens, di scattare foto alle figure che si trovano al centro del problema. In questo modo può analizzare l’elemento visivo per riuscire a fornire la soluzione passo per passo al problema. Attraverso questa opzione, studenti delle scuole medie e delle superiori, potranno avere la possibilità di trovare un aiuto per la risoluzione dei problemi più complessi, comprendendo come si è arrivati alla soluzione e quali sono i meccanismi da utilizzare per poterci riuscire da soli.

Lo scopo è, infatti, quello di incrementare la conoscenza dei ragazzi delle discipline STEM. Proprio a tal proposito, il modo di ricerca di Google sta per essere aggiornata con un’ulteriore interessante novità. Stanno per arrivare nuovi modelli 3D che forniranno definizioni e panoramiche su quasi 1000 argomenti di diverse discipline, tra cui astronomia, biologia, fisica e chimica.

Quelli di Google sono interventi davvero interessanti con del potenziale da non sottovalutare. Comprendere visivamente alcune caratteristiche peculiari di tutte le discipline STEM può essere un vero punto di svolta per il loro studio e la loro comprensione da parte di ragazzi e adolescenti. C’è solo da capire se davvero il sistema incentiverà un miglioramento delle conoscenze o verrà piuttosto utilizzato come un “metodo alternativo” per svolgere i propri compiti.