Il debutto dei nuovi smartphone pieghevoli di Samsung avverrà nel corso dell’estate 2024. I device attesi saranno Galaxy Z Fold6 e Galaxy Z Flip6 che introdurranno diverse novità nella serie tra cui uno spessore ed un peso ridotto.

Tuttavia, gli analisti si aspettano anche molte novità non strettamente legate ai due foldable ma agli accessori dedicati. In particolare, sono emersi alcuni dettagli su una S Pen completamente rivoluzionata.

Stando a quanto rivelato dal team di Studimo.lt in collaborazione con David di @xleaks7, è emerso un nuovo brevetto legato alla S Pen di nuova generazione. Samsung sta lavorando alla creazione di un accessorio che possa permettere agli utenti di migliorare la propria esperienza d’uso dei pieghevoli.

Samsung potrebbe realizzare un S Pen completamente nuova, dotata di più pulsanti per migliorare l’esperienza utente e l’usabilità

In particolare, l’azienda Coreana ha pensato di introdurre sulla penna dei nuovi pulsanti. Rispetto al singolo pulsante attualmente presente, sarà possibile aumentare le possibilità di interazione e incrementare la produttività.

Samsung sta valutando diverse opzioni, con due o più pulsanti che sicuramente andranno ad arricchire l’esperienza dell’utente offrendo una soluzione multifunzionale. In particolare, gli analisti si aspettano che potendo contare su più pulsanti, di cui alcuni configurabili liberamente, i professionisti potrebbero sfruttare al meglio i device.

Sarebbe possibile realizzare schizzi digitali molto precisi, procedere alla modellazione 3D, creare annotazioni dettagliate e molto altro ancora. Ricordiamo che, al momento, si tratta di brevetti depositati da Samsung. Non è chiaro se queste idee avranno un seguito produttivo c’è tutto il potenziale per trasformarsi in un prodotto ufficiale.