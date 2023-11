Cos’è una centrale elettrica portatile? Un batteria solare può essere vista come un piccolo generatore in grado di immagazzinare l’energia prodotta dai pannelli voltaici. Il suo ruolo è quindi quello di garantire un’alimentazione in ogni circostanza, giorno e notte, ovunque ci si trovi.

In questi giorni la piattaforma di e-commerce Amazon ne sta proponendo proprio una, di marca Bluetti, ad un prezzo super. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Centrale Elettrica Portatile Bluetti ad un prezzo top

Con un 600W AC inverter, la batteria LiFePO4 da 268Wh e 8 uscite, la centrale elettrica EB3A mantiene le tue apparecchiature essenziali accese in movimento o durante le interruzioni di corrente domestica. Ricarica con cavo singolo EB3A fino a 350W; puoi anche utilizzare PV+AC insieme per 80% di SOC in 30 minuti.

100W PD per una ricarica superveloce, 1 ricarica wireless, 1 600W AC, USB-A, porta per auto e DC 5521 rendono la centrale elettrica portatile perfetta per il camper. EB3A fornisce alimentazione di backup istantanea in caso di interruzione di corrente, proteggendo il PC desktop, i file server e altri dispositivi sensibili dalla perdita o dal danneggiamento dei dati.

Insomma, potrebbe tornare utile in qualsiasi momento, bisognerebbe sempre averne una in casa per situazioni di emergenza. Seguendo questo link la potrete acquistare per soli 299 euro.