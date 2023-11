Google sta lavorando ad una nuova funzionalità che potrebbe andare ad arricchire gli auricolari ANC. Il gigante di Mountain View vorrebbe introdurre il monitoraggio del battito cardiaco attraverso questi accessori fino ad ora considerati esclusivamente legati al mondo della musica.

Secondo gli ingegneri di Google, il monitoraggio del battito cardiaco attraverso gli auricolari sarebbe possibile senza l’utilizzo di sensori aggiuntivi. Il vantaggio ulteriore è che il tutto potrebbe funzionare anche in movimento.

In particolare, il gigante tech americano punta ad utilizzare la tecnologia audioplethysmography (APG). Il funzionamento è legato all’emissione di un segnale ad ultrasuoni a bassa intensità dall’altoparlante dell’auricolare. I microfoni integrati ricevono e analizzano la risposta per consentire agli algoritmi di analizzare il battito cardiaco.

Google potrebbe rivoluzionare il settore fitness introducendo il monitoraggio del battito cardiaco attraverso le cuffie auricolari

Se Google dovesse effettivamente sviluppare questa tecnologia, si aprirebbero interessanti scenari. Infatti, gli utenti che non utilizzano smartwatch e fitness tracker potrebbero comunque utilizzare le cuffie per monitorare le attività sportive.

Un ulteriore vantaggio è che l’implementazione delle feature di monitoraggio non richiederebbe modifiche hardware agli auricolari. Gli ingegneri Google ritengono che attraverso un aggiornamento software sarebbe possibile rendere compatibile la feature con tutte le cuffie attualmente in circolazione.

Al momento si tratta di un progetto interno ai laboratori di Mountain View e non ci sono ancora indicazioni sullo stato di sviluppo. Non si conosce se e quando questa feature possa arrivare sul mercato, ma attendiamo con ansia ulteriori informazioni in merito.