Una nuova incredibile occasione per risparmiare tantissimo vi attende su Amazon, dove potrete a tutti gli effetti mettere le mani su un prodotto più unico che raro, un robot aspirapolvere che nasconde al proprio interno prestazioni che superano le più rosee aspettative, raggiungendo una potenza di aspirazione di 4000 Pa, ed il supporto al multi-piano, ovvero la realizzazione di più mappe da utilizzare simultaneamente.

Il marchio è Lenfant, azienda che da sempre opera nella produzione di prodotti per la casa, per questo motivo è una sicurezza pensare di acquistare il Lefant M1, un robot aspirapolvere che negli anni è stato in grado di ricevere ben 636 recensioni con un punteggio medio di 4,4, grazie alle sue ottime prestazioni ed affidabilità generali.

Lefant M1, il robot aspirapolvere che costa pochissimo

Acquistare un robot aspirapolvere di buona qualità e spendere solo 199 euro, questo è possibile con Amazon e le sue fantastiche promozioni: il prodotto in questione avrebbe un costo effettivo di 399 euro, il quale però viene ridotto del 48% per una spesa di 209 euro, a cui rimuovere un altro 5% applicando il coupon in pagina, per spendere a tutti gli effetti la cifra indicata.

La batteria è da 4000mAh, con possibilità di utilizzare il dispositivo anche per 120 minuti prima di dover ricorrere alla ricarica; piena compatibilità con gli assistenti vocali, per il controllo da remoto, come Google Assistant e Amazon Alexa, ed allo stesso tempo la connessione al WiFi ne permette il controllo tramite l’applicazione dedicata per Android e iOS. All’interno è posizionato un serbatoio per raccogliere lo sporco della capienza complessiva di 520 millilitri.