Amazon ha da poco lanciato i suoi nuovi prodotti. La punta di diamante è sicuramente la versione innovativa dell’intelligenza artificiale Alexa. I risultati raggiunti hanno un ché di fantascientifico: il dispositivo ora è capace di avere un’intera conversazione, comprendendo e interagendo, con la persona.

Lo stesso Dave Limp non è riuscito a trattenere la sua contentezza. L’Alexa che aveva sempre immaginato ha preso finalmente vita.

Cosa ci permetterà di fare la nuova Alexa di Amazon?

In questi anni, le intelligenze artificiali hanno avuto un vero e proprio boom e ciò ha portato gli sviluppatori a implementare ancor di più gli assistenti intelligenti come Alexa. Lo standard è stato alzato con la creazione di chat-GPT e l’obiettivo, quindi, era restare al passo.

Tuttavia Alexa non è un bot testuale, ma deve comprendere le richieste che le vengono poste tramite vocale, cosa molto più difficile di una semplice domanda scritta. Amazon ha quindi iniziato ad usare differenti modelli di Large Language per poter insegnare alla sua IA come fare ad essere un’assistente perfetto.

L’assistente ora riesce a comprendere come una persona proveniente dall’esterno della casa, sia comunque parte integrante della famiglia. Alexa ora ha una sua personalità, diviene una compagna fidata. Non sarà più necessario porre la medesima domanda più volte poiché dopo la prima volta comprenderà subito quando si starà parlando con lei.

Se pensate che la differenza col parlare con una persona si adatta dal gioco di sguardi, Amazon ha risolto anche questo problema. Ha usato infatti i sensori del dispositivo, come la videocamera, per abbattere questa barriera. Volendo Alexa è capace anche di dare una propria opinione su un argomento (avremmo qualcuno in più dal quale essere giudicati).

La nuova funzione Let’s chat di Alexa, con il quale sarà possibile avviare una vera conversazione, è disponibile al momento solo per gli americani. Amazon, però, con molta probabilità la estenderà presto ad altre lingue.