Lyca Mobile IT, finalmente è arrivata l'app per dispositivi iOS e Android

L’operatore telefonico virtuale Lyca Mobile ha lanciato una versione aggiornata della sua applicazione ufficiale per dispositivi mobili, nota come Lyca Mobile IT. Rilasciata a luglio 2023, l’app è disponibile gratuitamente sia per gli utenti Android che iOS. Gli utenti di iOS devono avere almeno la versione 12.4 del sistema operativo, mentre gli utenti Android necessitano della versione 5.0 o superiore. È importante notare che per usufruire delle funzionalità dell’app, è necessario essere un cliente.

Lyca Mobile IT: le novità sull’applicazione appena arrivata

Lyca Mobile opera in Italia come un Full MVNO (Mobile Virtual Network Operator) sulla rete Vodafone, fornendo servizi 2G e 4G. Le offerte tariffarie dell’operatore permettono ai clienti di raggiungere velocità di navigazione fino a 60 Mbps sia in download che in upload.

La nuova applicazione è stata progettata per offrire una gestione completa dell’account direttamente dal dispositivo mobile. Gli utenti possono monitorare diversi aspetti del loro piano tariffario, come il consumo di dati, il credito residuo e le date di rinnovo del piano. Inoltre, l’applicazione offre la possibilità di ricaricare il saldo in qualsiasi momento, acquistare nuovi piani tariffari e controllare le tariffe aggiornate per le chiamate internazionali. È anche possibile visualizzare la cronologia delle transazioni e effettuare pagamenti direttamente attraverso l’interfaccia dell’app.

Un altro aspetto interessante è la sezione dedicata alle promozioni e ai bonus. Gli utenti possono scoprire le ultime iniziative commerciali proposte da Lyca Mobile, permettendo loro di sfruttare al meglio i servizi offerti. Va notato che Lyca Mobile ha già effettuato un restyling della sua precedente applicazione e del sito web nell’ottobre 2021, introducendo una nuova grafica e un logo aggiornato. Tuttavia, la versione precedente dell’app aveva ricevuto alcune critiche da parte degli utenti, soprattutto a causa di disservizi che potrebbero essere stati causati da un attacco hacker subito dall’operatore qualche settimana prima del lancio della nuova app.

Infine, è interessante segnalare che esiste un’altra applicazione di Lyca Mobile disponibile sui principali marketplace come Google Play Store e Apple App Store. Tuttavia, questa versione sembra essere dedicata esclusivamente ai clienti di Lyca Mobile nel Regno Unito, differenziandosi quindi dalla versione italiana.