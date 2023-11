L’ intelligenza artificiale generativa sta trasformando il futuro dell’economia e della società, diventando un indicatore molto importante sia per le imprese che per i sistemi nazionali. Secondo un rapporto di Gartner , entro il 2027 , il valore di produttività dell’AI sarà il principale indicatore economico del potere degli Stati.

L’obiettivo è quello ridurre del 70% i costi di modernizzazione spiegando al contempo le applicazioni aziendali legacy. Inoltre, l’AI generativa sarà in grado di sviluppare filtri digital charisma , cioè programmi in grado di agire sui testi creati dalle persone al fine di rendere la comunicazione efficace in relazione al contesto culturale e sociale. Ciò si stima che sarà utilizzato dal 30% delle Human Resources , migliorando il percorso professionale e la capacità di attirare talenti a livello globale.

L’aumento della pressione normativa e dell’area di attacco porterà quindi sicuramente a tantissimi e grandi cambiamenti. La cybersecurity e le risorse digitali convergeranno insieme, il che significherà che le responsabilità di entrambe saranno unificate in solo “corpo”. Questo porterà ad un’efficienza maggiore nel settore della sicurezza, e un controllo più efficace in caso di incidenti. Inoltre, entro il 2027, il 25% delle aziende Fortune 500 avvierà programmi di reclutamento per individui neurodivergenti al fine di migliorare le prestazioni aziendali. Un iniziativa lodevole che aiuterà ad integrare le persone con disabilità nell’ambiente societario e lavorativo. Questi sono solo alcuni esempi dei cambiamenti che potrebbe apportare, a dimostrazione del forte valore e delle capacità che questa tecnologia è capace di offrire in ogni campo di azione. Si sa già che le intelligenze artificiali modificheranno presto la nostra vita, il loro impatto infatti, pian piano prende il sopravvento.