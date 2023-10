Con il crescente volume di dati digitali, le persone necessitano di una soluzione affidabile e facile da utilizzare per archiviare e fare il backup dei propri file, documenti, foto, video e altro ancora. TerraMaster, un marchio professionale specializzato nell’offrire prodotti di archiviazione innovativi per case e aziende, ha di recente lanciato quello che afferma essere il NAS a 2 vani più comodo, l’F2-212. Questo dispositivo è facile da usare e fornisce agli utenti una gestione dei dati sicura, accesso remoto e condivisione dei dati.

Caratteristiche chiave dell’F2-212

Installazione degli hard drive in 10 secondi

Il design del vassoio per hard drive senza attrezzi rende semplice l’installazione e la rimozione degli hard drive senza l’uso di strumenti. E il nuovo design unico Push-lock blocca automaticamente il vassoio per hard drive quando si inserisce l’hard drive. Gli utenti possono completare l’installazione dell’hard drive in 10 secondi.

Supporto per il sistema TOS 5 e TRAID

Equipaggiato con un processore quad-core Realtek RTD 1619B più potente, l’F2-212 esegue l’ultimo sistema TOS 5 e supporta lo strumento di gestione dell’array di dischi flessibile TRAID, fornendo agli utenti una soluzione ottimizzata, flessibile ed elastica per la gestione dell’array di dischi.

Cloud storage privato più sicuro

L’F2-212 supporta fino a 44 TB di spazio di archiviazione. Con il sistema operativo TOS 5, che contiene un gran numero di applicazioni di backup, condivisione di file e sincronizzazione, il backup dei dati e la collaborazione al lavoro remoto possono essere applicati facilmente.

Protezione Snapshot e TFSS

Supporta Snapshot e il sistema di snapshot del file system TerraMaster (TFSS) basato su file system Btrfs, fornendo soluzioni complete di protezione e recupero dei dati in caso di perdita di dati, che sia dovuta a errori operativi o a danni all’hard disk, e persino a attacchi ransomware.

Facile accesso remoto

Supporta l’ultimo client mobile TNAS Mobile per iOS e Android, permettendo agli utenti di accedere e gestire i file in qualsiasi momento e luogo. E attraverso l’applicazione Terra Photo, gli utenti possono utilizzare strumenti di gestione intelligenti per eseguire il backup, condividere e organizzare foto classificate.

Integrazione con più cloud pubblici

L’F2-212 può anche essere integrato con una varietà di cloud pubblici, come Google Drive, Amazon S3, Dropbox e OneDrive e altri servizi di cloud storage, permettendo di godere della comodità del cloud e di una conservazione dei dati più sicura.

Oltre al recentemente lanciato F2-212, sono in arrivo due nuovi prodotti NAS a 4 vani, F4-212 e U4-212, che saranno disponibili per l’acquisto all’inizio di novembre.