Nel corso dell’evento della notte precedente, Apple ha tolto il velo su numerose novità riguardanti i notebook/laptop, oltre ad un SoC completamente rinnovato con il quale promette prestazioni di altissimo livello. Tra i prodotti effettivamente presentati troviamo la nuova linea di Apple MacBook Pro, al cui centro troviamo appunto i SoC di cui sopra: M3, M3 Pro e M3 Max.

Il MacBook Pro viene commercializzato in due varianti di display (da 14 e 16 pollici), sempre un Liquid Retina XDR con una luminosità incrementata del 20% per i contenuti SDR, sormontato da una webcam con registrazione a 1080p, un audio a sei altoparlanti per contenuti dettagliati e precisi, completata con una autonomia che, dati alla mano, dovrebbe raggiungere fino alla 22 ore complessive, senza perdite nelle performance, anche se non collegati alla presa a muro.

Apple MacBook Pro, arrivano i chip M3 sui nuovi notebook

Il SoC M3 è il primo chip per computer a 3 nanometri, accoppiato con una GPU di nuova generazione per una maggiore velocità ed efficienza, la quale è in grado di allocare in tempo reale (sfruttando la tecnologia Dynamic Catching) la memoria all’interno dell’hardware, così da sfruttarne sempre il giusto, dipendentemente dall’attività o dalla richiesta effettiva. Il tutto si trasforma in prestazioni migliorate, con M3 il rendering con Final Cut Pro è 7,4 volte più veloce, solo per citare un esempio.

Interessanti i modelli con chip M3 Pro e M3 Max, i quali incrementano ancora di più le performance, ma si distinguono per la colorazione nero siderale, una finitura in patina anodizzata che riduce di molto l’oleofobicità della superficie (sono disponibili anche in argento e grigio siderale, con guscio in lega di alluminio 100% riciclato). Grande attenzione alla sostenibilità da parte dell’azienda, infatti il 100% dei magneti sono in terre rare riciclate, il 100% dello stagno utilizzato è riciclato ed il 100% di oro riciclato nelle varie placcature; l’imballaggio è anch’esso in 100% di fibra di legno riciclato, o proveniente da foreste con una gestione sostenibile. Il tutto è gestito dal sistema operativo MacOS Sonoma, con tantissime funzioni che facilitano l’operatività all’interno dell’ecosistema Apple, rendendola molto più intuitiva.

La serie è già preordinabile dal sito ufficiale Apple, ma le spedizioni inizieranno il 7 novembre 2023. Il prezzo di partenza è di 2049 euro per il modello più economico, quindi da 14 pollici con processore M3, fino ad un massimo di 3099 euro.