Se trovate questa MONETA antica, guadagnerete 40.000 EURO

Sono tanti gli utenti che aprono improvvisamente quel cassetto di casa dimenticato per trovarci dentro qualcosa di apparentemente non rilevante. In realtà capita molto spesso che succeda il contrario, con qualche ricordo o semplicemente con qualche oggetto. Se trovate una moneta bisogna sempre darci un’occhiata più approfondita, proprio per evitare di perdersi un possibile piccolo tesoro.

Ci sono gli appassionati di numismatica che infatti si danno alla ricerca di tantissimi cimeli del genere. Chi trova una moneta di gran livello, dal punto di vista della rarità, può accumulare una piccola fortuna o anche una grande somma di denaro. Da tempo si parla di un esemplare in particolare, il quale potrebbe portare nelle casse di chi lo scopre molti molti soldi. Si tratta di una cifra che oscilla addirittura tra i 25.000 e i 40.000 €.

La moneta da 40.000 € che potreste avere in casa senza saperlo

La moneta particolare di cui si parla tanto nell’ultimo periodo è la lira italiana coniata anni fa, quella che appartiene al 1861. Si tratta dell’anno della proclamazione del regno d’Italia che nel 1862 fece svanire le monete già presenti nei vari regni.

Più precisamente la moneta in questione è la lira da 20 centesimi in argento, nota come “stemma“. Questa infatti raffigura il simbolo dei Savoia. Più precisamente questo esemplare è stato coniato dalla zecca di Torino nel 1863. Queste monete furono ritirate poi perché identiche a quelle da 5 centesimi.

Al momento si tratta di monete per molti introvabili e il loro valore potrebbe arrivare a cifre davvero incredibili. Non per caso infatti si potrebbero guadagnare fino a 40.000 €.