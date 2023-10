L’operatore telefonico virtuale CoopVoce non finisce mai di stupire. Subito dopo Halloween, infatti, arriverà una bella novità. In particolare, secondo quanto riportato in rete, l’operatore virtuale renderà disponibile una nuova super offerta mobile sempre a basso costo, ovvero la prossima offerta CoopVoce Evo 100. Vediamo qui di seguito i dettagli.

CoopVoce sta per lanciare la nuova offerta low cost CoopVoce Evo 100

Tra pochi giorni l’operatore telefonico virtuale CoopVoce renderà disponibile la nuova offerta mobile denominata CoopVoce Evo 100. Come già accennato in apertura, anche quest’ultima sarà una super offerta extra conveniente e che lascerà senza parole gli utenti. Secondo quanto è emerso poco fa, infatti, questa offerta includerà ogni mese ben 100 GB di traffico dati ma non solo.

Nel bundle dell’offerta in questione, saranno infatti inclusi anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 1000 SMS verso tutti i numeri. Il costo, come già detto, è super conveniente. Gli utenti che attiveranno l’offerta, dovranno infatti pagare un costo di soli 6,90 euro al mese.

Per il momento, sembra che questa nuova offerta dell’operatore virtuale sarà disponibile all’attivazione soltanto da chi richiederà la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici. Non sarà quindi possibile attivare l’offerta attivando un nuovo numero, ma non è da escludere che si potrà fare in seguito.

L’offerta CoopVoce Evo 100 sarà disponibile all’attivazione dal 9 novembre al 6 dicembre e sarà attivabile anche da chi è già cliente dell’operatore. Tuttavia, ricordiamo che sarà necessario sostenere un costo di 9,90 per il cambio offerta.