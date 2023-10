WhatsApp è senza alcun dubbio la piattaforma di messaggistica più utilizzata in tutto il pianeta, vanta infatti un bacino di utenti a dir poco esorbitante che ha superato oltre i 2 miliardi di accounts attivi, il tutto è ovviamente merito dell’azienda alle spalle che rende ogni giorno l’app sempre al passo coi tempi con aggiornamenti costanti che la fregiano di funzionalità utili ed aggiornate.

Una tra queste è stata la possibilità di eliminare un messaggio inviato all’altra persona rendendolo illeggibile per entrambi e lasciando al suo posto la dicitura “Questo messaggio è stato eliminato“, un’opzione utile soprattutto se magari ci si accorge di aver scritto qualcosa di sbagliato o semplicemente si cambia idea sul messaggio.

Ovviamente dall’altra parte chi si ritrova l’avviso può non prendere benissimo la decisione di non far leggere quanto detto e dunque magari può avere la curiosità di sapere cosa ci fosse scritto, ebbene una possibilità per farlo c’è, vediamola insieme.

Un’app ad hoc

Per poter leggere i messaggi eliminati su WhatsApp esiste un app apposita per Android che consente di cogliere il messaggio e leggerlo se viene eliminato dal mittente, si tratta di WhatisRemoved, un’app semplice ma efficace, una volta installata infatti quest’ultima terrà traccia delle notifiche dei messaggi e registrerà un possibile cambiamento di stato suggerendoci appunto che il messaggio è stato cancellato ma mostrandoci grazie alla notifica cosa vi era scritto prima della sua cancellazione.

Vi sottolineiamo però che tale pratica funziona solo se il dispositivo mostra una notifica quando si riceve un messaggio, altrimenti l’app non registrerà nulla.