Nella storia italiana la Lira ha avuto un ruolo fondamentale. In tutti gli anni in cui è stata la moneta del nostro Paese ne sono state coniate diverse tipologie. Ovviamente non tutti riusciranno a ricordare tutti i “modelli”, probabilmente quando alcuni erano diffusi non eravate neanche nati. Un esempio sono i coni dell’epoca monarchica, cioè tutte quelle realizzate dal 1861 fino al 1946, quando si arrivò alla fine della Seconda guerra mondiale.

La Lira: la moneta del Regno d’Italia

Il loro pregio è dato sicuramente dalla rarità poiché divenute in disuso quasi 80 anni fa, dopo la proclamazione della Repubblica. Nel 1862, dopo che nacque il Regno d’Italia Unificato, ci fu una riforma monetaria che porto la sostituzione delle valute utilizzate negli anni precedenti. A quei tempi esistevano anche i centesimi di lire, come oggi noi utilizziamo quelli di euro.

Una moneta molto difficile da scovare e proprio appartenente all’epoca delle prime fasi del Regno d’Italia. Stiamo parlando della 20 centesimi prodotta dalla Zecca di Torino solo nel 1863. La moneta era costruita in argento e presentava lo stemma della casa di Savoia. Ne furono realizzate moltissime, ma comunque sono passati troppi anni per trovarle facilmente in giro. Il motivo è che, appena dopo essere state immesse sul mercato, la Zecca stessa si accorse che queste erano totalmente identiche a quelle dal valore di 5 lire. Le monete da 20 centesimi vennero quindi ritirate e poi rifuse.

Al giorno d’oggi ve ne sono ancora centinaia sparse per il territorio e per il mondo. Tutte, infatti, appartengono a collezionisti facoltosi. Il loro valore medio è di 25.000€, ma se sono stati conservati perfettamente e il colore è rimasto intatto allora questo supererà anche i 40.000€.

Perché il collezionismo è così diffuso

Alcuni studiosi credono che spesso gli appassionati di collezionismo amino trovare un qualcosa che gli dia equilibrio. Iniziare a conservare dei pezzi rari o anche facilmente trovabili riesce a dare un senso di completezza quando la colazione viene conclusa. Quando invece si trovano le parti mancanti, l’euforia sale alle stelle. Chi ama acquistare monete di certo non potrà avere un portafogli piccolo, è un mercato molto costoso. Classificare, assemblare, cercare i diversi oggetti va attivare differenti processi mentali. Questi permettono un affinamento delle capacità di decisione e giudizio.