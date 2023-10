La dash cam è uno strumento che sta diventando sempre più essenziale nelle auto degli italiani, e non solo, proprio per la possibilità di controllare in ogni istante ciò che accade attorno a voi, nella speranza comunque di riuscire a registrare un problema di vario genere, evitando guai ulteriori. Pochi sanno che Garmin, azienda leader nel settore della produzione di wearable e accessori per l’outdoor, ha commercializzato una propria personalissima versione.

Il suo nome è Garmin Dash Cam Mini 2, si tratta di una dash camera a tutti gli effetti con angolo di visione anteriore di 140 gradi, e la possibilità di registrare fino in 1080p a colori. Supporta il controllo vocale, il che facilita non di poco il suo controllo, ed allo stesso tempo le dimensioni estremamente compatte, considerando che è grande quasi quanto una chiave, ne facilitano il posizionamento praticamente dovunque si desideri.

CLICCA QUI per CODICI e OFFERTE AMAZON GRATIS

Garmin Dash Cam, costa davvero poco su Amazon

Al solito il risparmio è davvero assicurato su Amazon, infatti oggi potete acquistare questa dash cam di Garmin spendendo solamente 116 euro, contro i 129 euro consigliati dal produttore. Coloro che acquisteranno avranno comunque modo di godere della solita garanzia di 24 mesi, che copre tutti i difetti di fabbrica del prodotto stesso.

Come vi dicevamo nei paragrafi precedenti, è possibile approfittare del salvataggio in cloud, ma ciò vale solamente per quanto registrato nelle 24 ore precedenti, in caso contrario sarà necessario comportarsi in modo completamente differente. Per accedervi è comunque possibile scaricare l’app dedicata sullo smartphone, facilitando tantissimo il godimento dei file e dei video registrati.