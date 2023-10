Uno dei prodotti che ogni guidatore dovrebbe avere è una dash cam installata nella propria auto. Questo strumento non è molto conosciuto, ma si mostra molto utile in caso di incidenti e di furto. Grazie alla registrazione audio e video di ciò che capita all’esterno, potrebbe farvi risparmiare perché alcune assicurazioni offrono un ribasso a chi le possiede. Una delle migliori è la Vantrue N5, il cui rapporto qualità-prezzo non ha eguali sul mercato. Il dispositivo offre infatti altissime prestazioni ad un costo parecchio invitante che in seguito scoprirete.

Caratteristiche della Dash Cam

Nella confezione vi sono: tre cavi (un USB di tipo C con spinotto adatto all’auto, uno da sei metri, uno per la condivisione dati USB-C da circa un metro); i corpi delle due cam; un supporto magnetico con modulo GPS; 3 adesivi normali e 2 elettrostatici; uno strumento per il ritaglio; il manuale con tutte le info per l’istallazione e la descrizione delle funzioni.

La Dash Cam Vantrue N5 è formata principalmente da due telecamere principali con differenti obiettivi. La prima va posizionata nella parte anteriore. Essa è dotata di due obiettivi regolabili per adattarsi ad ogni tipologia d’auto. Il primo ha una qualità che arriva fino ai 1944p ed inquadra quello che accade di fronte la vettura, seguendo il punto di vista del guidatore. Intorno all’obiettivo rivolto verso il guidatore sono posizionati 4 Led per una registrazione ad infrarossi.

Il secondo, invece, è rivolto all’interno dell’abitacolo. La fotocamera frontale è preimpostata a 1440p a circa 110MB al minuto ma è possibile modificare tale parametro nelle impostazioni. Si potrebbe scegliere anche una risoluzione da 720p ma si otterrebbero immagini poco nitide.

La Vantrue N5 ha in dotazione anche un comodo display da 3,19 pollici di tipo IPS che permette al guidatore di vedere Live ciò che la camera riprende. La risoluzione è bassina, anche considerando la tipologia di schermo, ma grazie alla possibilità di rimuovere la memoria SD si può guardare le registrazioni tramite pc o direttamente sullo smartphone tramite app.

Al di sotto troviamo: il microfono per il comando vocale, un tasto per la visualizzazione dei diversi obiettivi, due tasti con diverse funzionalità (regolazione audio, posizione video, attivazione del microfono) e un altro per l’attivazione del WiFi, per un totale di quattro pulsanti.

Sul lato destro vi è il logo. La scheda SD viene inserita in uno spazio protetto da un tappo magnetico, posto sull’estremità sinistra. Lo spazio apposito può accogliere una SD fino a 512 GB. Una volta inserita, vi verrà poi richiesta la formattazione tramite il software in uso nella dash cam. La fotocamera elimina in automatico i video più vecchi quando viene raggiunta la capienza massima; quindi, è meglio investire su una memoria ad alta capacità. Al di sora vi è un tappo per la protezione della memoria con al centro un cerchio arancione, un piccolo tocco di colore per un corpo macchina scuro.

La seconda componente va installata sul parabrezza interno posteriore e, come la prima, ha due obiettivi. Di questi, uno è rivolto verso il retro e permette di visualizzare cosa succede dietro l’automobile e l’altro verso l’interno per poter guardare in direzione dei sedili dei passeggeri.

Quindi, grazie alla Dash Cam Vantrue N5 si potrà controllare l’area circostante la vettura a 360°. La videocamera principale è lunga circa 12,4 cm e alta 6 cm. La posteriore ha una lunghezza di 8,4 cm ed è alta 3,8 cm.

Funzionalità e modalità della Vantrue N5

Le funzioni, unite alla qualità di ripresa, sono molto utili e consentono la registrazione in qualsiasi circostanza. Inoltre, con la modalità parcheggio, anche uno spazio minuscolo può diventare un posto auto, cosa pazzesca se si pensa a quanto sia difficile parcheggiare in città. Per avere le mani sempre libere e al sicuro sul volante c’è anche la possibilità di utilizzare i comandi vocali, tuttavia qui si trova una pecca non indifferente.

1. Qualità di ripresa delle videocamere

Anche in condizioni di luce scarsa, la Dash Cam Vantrue N5, grazie al sensore Sony, riesce a riprendere tutto con eccellenza. Le videocamere sono dotate di un sistema di regolazione in caso di luminosità molto bassa. Quindi, anche quando è buio, si ottiene una qualità di registrazione delle immagini nitida.

La tecnologia HDR, inoltre, permette al guidatore di bilanciare i colori e la luminosità per poter regolare i punti scuri da quelli chiari in cui c’è più luce. Questo, quindi, è ciò che riguarda gli obiettivi verso l’esterno, studiate dunque per offrire sicurezza stradale h24.

Per quanto concerne le interna all’abitacolo, sia nella parte anteriore che posteriore vi sono, come detto in precedenza, 4 sensori infrarossi che consentono, anche qui, una buona qualità di ripresa e di poter vedere anche con scarsissima luce. L’obiettivo posteriore è particolarmente utile in caso di tamponamenti per una visualizzazione delle dinamiche interne ed esterne. Si riesce, infatti, a raccogliere le prove dell’accaduto e a riprendere la targa e le dinamiche dell’incidente.

2. Modalità Starvis Night Vision

Ci si potrebbe domandare come possa funzionare anche al buio e la risposta risiede (oltre che negli infrarossi) nelle funzionalità. Come prima cosa ci sono i fari delle auto che aiutano nella ripresa e l’utilizzo di un sensore sogni chiamato Starvis Night Vision da due megapixel. Questo sensore permette di sfruttare la tecnologia HDR e regolare l’esposizione anche nel caso in cui sia la luce dei fari direttamente puntata nell’obiettivo.

In questo modo la targa viene schiarita e diviene leggibile. In qualsiasi caso, se dovesse accadere un sinistro stradale, riusciremmo sempre a raccogliere le informazioni disponibili per denunciare l’auto colpevole e ricostruire l’intera dinamica.

3. Modalità Parcheggio

Poter parcheggiare l’auto in alcuni casi può essere un vero e proprio incubo, ma grazie alla Dash Cam Vantrue N5 non ci sarà più alcun problema. Il parcheggio filerà liscio come l’olio. In che modo? Grazie alle differenti modalità di cui la cam è dotata. La prima è la Low bit Rate che registra ad una qualità inferiore tutto quello che accade all’interno dell’auto ad una qualità di 720p e 15 FPS.

La seconda è la Motion Detection che rileva se qualcuno si avvicina all’auto. Con questa modalità la videocamera registra 10 secondi prima e 30 secondi dopo quello che succede nel caso in cui la fiancata venga colpita. La Dash Cam “comprende” se un’auto entra in collisione con la propria ed inizia automaticamente a registrare.

4. Comando vocale

Alcune azioni possono essere comunicate alla Vantrue N5 tramite comando vocale. La pecca sta nel fatto di non poter scegliere la propria lingua e di dover “parlare” con la cam esclusivamente in inglese. Si può chiedere di scattare una foto dicendo la frase “Take a picture” oppure spegnere il display con “Turn off the screen”. I comandi disponibili sono in tutto 12. Il sistema ha una buona modalità di ascolto, tuttavia nel caso in cui abbiate la radio accesa non riesce a captare bene le parole, quindi, è necessario spegnerla prima di usare i comandi vocalmente.

Connettività e GPS

La Dash Cam possiede due opzioni di connessione. La prima è quella cablata USB-C che si utilizza collegando il dispositivo all’accendisigari. Nel caso in cui si preferisse avere una vista libera è possibile usare la modalità wireless di cui è dotata: WiFi a 5 Gigahertz. Con quest’ultima è necessario connettere il proprio smartphone su cui va installata l’app della Vantrue N5.

La cam possiede due moduli GPS per avere traccia del veicolo direttamente con il cellulare. Tutto il percorso sarà raccolto man mano che si andrà avanti con il proprio viaggio. Questo è un gran punto a favore, poiché permette di tenere tutto sotto controllo e comprendere, in caso di incidenti, dove si è con estrema precisione.

Autonomia: il supercondensatore vantrue

La batteria è stata costruita per durare a lungo senza aver bisogno di manutenzioni. Il sistema di alimentazione della dashcam Vantrue N5 si basa sull’utilizzo di supercondensatori invece che su batterie classiche. Questo permette al dispositivo una maggiore sicurezza e una resistenza tale da non subire alcun danno anche lasciando l’auto sotto il sole cocente per ore.

Software e app per la regolazione della Dash Cam Vantrue N5

Il software della Dash Cam permette al guidatore diverse opzioni. Nella sezione del menu è possibile scegliere la lingua, poi permette di andare indietro, stoppare e riprendere la registrazione. Tuttavia, il layout è leggermente “complicato”.

Grazie all’applicazione e all’utilizzo del WiFi, si potranno collegare cam e cellulare in pochi secondi ed avere le immagini e i video. Nell’app, una volta scaricati, si potrà anche accedere all’editing e tagliare ciò che interessa. Il menu dell’app contiene molteplici voci che permettono di regolare, in base alla proprie preferenze, gli obiettivi e scegliere tra le differenti modalità tramite lo smartphone. In questo modo non ci sarà spesso bisogno di usare il display della camera anteriore, usabile tramite piccoli tasti posti al di sotto.

Quanto costa la Dash Cam Vantrue N5?

Dietro l’ideazione della Dash Cam Vantrue N5 c’è uno studio approfondito durato un anno intero. Il costo su Amazon è di 369,99€ a cui è possibile aggiungere un coupon per uno sconto di 55€ cliccando il quadratino inferiore. Dalle recensioni positive si ottiene la conferma della qualità del prodotto da altre persone che hanno investito sul suo acquisto. Il prezzo è inferiore a quello del sito ufficiale della Vantrue, dove raggiunge i €385,95 senza costi di spedizione e dogana.

Pro e contro della N5

Il primo pro sicuramente è dato dalla ripresa totale dello spazio esterno ed interno alla propria vettura. In questo modo viene tutto documentato per filo e per segno, per poi essere salvato sulla comoda SD estraibile. L’aggiunta della memoria esterna è quindi anch’essa un punto a favore, anche perché così non si riempie lo spazio dello smartphone e video/immagini possono essere guardati dal pc. La modalità notturna permette di catturare l’esterno anche nelle ore più buie, ottimo vantaggio per chi è solito viaggiare di notte. Ovviamente anche le altre funzioni sono un grandissimo pro: avere prove tangibili in caso di incidenti fa davvero la differenza. Il cablaggio multiplo con entrata cablata e la possibilità di scegliere una modalità senza fili.

Il menù delle impostazioni è alquanto grezzo e con molta probabilità poteva essere ideato meglio. Per capire come destreggiarsi con le diverse modalità occorre un po’ di tempo, ma poi ci si fa l’abitudine.

Il comando vocale in inglese potrebbe essere un altro limite, anche perché la dashcam è sprovvista di telecomando e bisogna necessariamente toccare i tastini su di essa. Dovendo mettere mano direttamente sulla camera, questa potrebbe perdere l’inquadratura. Tuttavia la possibilità di usare il proprio cellulare per guidare la cam può ovviare il problema.

Perché dovresti acquistarla

Come prima cosa le funzionalità sono davvero molto utili. Se si è alle prime armi con la guida la modalità parcheggio aiuta a fare pratica con gli spazi e le distanze con oggetti e auto. Avere poi tutto così a portata di mano e poter monitorare interamente i propri spostamenti non può essere che un pregio. L’app che collega la cam allo smartphone permette di scaricare video e immagini comodamente, scegliendo solo quello che ci interessa. In questo modo, e grazie all’uso della SD, la memoria del cellulare non verrà intasata. Le immagini catturate offrono un colore HDR ricco di sfumature. Questo altro dettaglio permette di leggere targhe anche ad una distanza elevata.

Ci sono alcuni Paesi, come la Corea del Sud, in cui questi dispositivi sono montati su ogni auto e per una buona ragione. Con la continua registrazione sono riusciti addirittura a sventrare dei crimini, un motivo in più per comperarla, no?

La Dash Cam Vantrue N5 è quindi acquistabile sia su Amazon (più conveniente) che sul sito ufficiale.