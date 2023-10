Gli occhi quando si utilizza WhatsApp devono sempre essere ben aperti. La piattaforma di messaggistica istantanea è ancora il principale polo di attenzione per hacker e cybercriminali della rete. Sfruttando la popolarità del servizio di casa Meta costoro, spesso e volentieri attraverso le oramai famose catene di messaggi, cercano di ingannare il pubblico.

WhatsApp, il pericolo delle catene è sempre più incombente

Lo strumento delle catene è oramai conosciuto dalla stragrande maggioranza degli utenti di WhatsApp. Le catene sono un mezzo attraverso cui è possibile inviare uno stesso messaggio in un rapido lasso di tempo su tanai device. Se la maggior parte delle catene è finalizzata solo all’invio di messaggi spam per scopi pubblicitari, un’altra parte è invece legata a veri e propri sicurezza online degli utenti WhatsApp.

Un’attenzione particolare devono avere quelle catene legate a coupon sconto per i principali marchi hi-tech o per le migliori firme dell’abbigliamento e della moda. Spesso attirarti da un presunto buono omaggio dal valore di 100 euro, i clienti raggiunti dalla catena sono indirizzati a compilare un form in allegato ai messaggi per accedere al beneficio.

I codici sconto che si nascondono dietro queste catene sono ovviamente inutili ed inesistenti. Questa strategia è utile solo ai malintenzionati che attraverso i form in allegato spingono i lettori a comunicare in un rapido lasso di tempo tutte le loro principali informazioni riservate. Queste informazioni, ottenute attraverso gli inganni, saranno poi riutilizzate per creare profili fasulli o anche per dar seguito a veri e propri tentativi di furti d’identità.