Se vi è capitato di vedere sul vostro Mac continui popup con notifiche finte del tipo “Mac infetto”, “Sistema Mac infetto” e “Virus individuato” potrebbero essere parte di una truffa.

Infatti, con queste notifiche-truffa i cybercriminali cercano di spaventare gli utenti ed invogliarli in questo modo a scaricare un fantomatico antivirus, ovviamente a pagamento, che promette di risolvere il problema come per magia.

Da cosa dipende la diffusione di queste notifiche finte?

Dunque, questi popup sono fasulli, e sono notifiche che iniziano ad invadere i dispositivi Mac dopo aver visitato alcuni siti web. Se si consente, per sbaglio o involontariamente, ai siti web di inviarci notifiche queste iniziano ad apparire nell’angolo in alto a destra dello schermo.

La funzione di ricevere notifiche offerta da Safari, così come anche da altri browser, ha lo scopo di facilitare la nostra esperienza online, ma come per ogni altra cosa ci possono essere soggetti che se ne approfittano. Infatti, alcuni criminali possono usare questa funzione per scopi che non sono per nulla “nobili”. Attivare questa funzione su siti di cui non siamo sicuri può portare al pericolo di visualizzare queste notifiche indesiderate, moleste e soprattutto fasulle.

Come è possibile bloccare queste notifiche? Bisogna aprire le impostazioni di Sistema, o anche Preferenze di Sistema e selezionare la voce “Notifiche”. A questo punto bisogna recarsi nella sezione “Notifiche applicazioni” dove è presente la lista di tutte le applicazioni a cui è stato dato il consenso per mostrare delle notifiche. Proprio in questa sezione è possibile sezionare una di queste applicazioni e disattivare quelle che non interessano. Per individuare quelle che compaiono navigando su Safari, basta cercare l’icona del browser presenta alla sinistra di queste.

Ulteriori passaggi utili

Inoltre, nelle impostazioni di Safari è anche possibile personalizzare la modalità in cui sono consultabili i diversi siti web. Per farlo bisogna aprire Safari, selezionare il menù e poi la voce “Impostazioni”. A questo punto si deve procedere cliccando su “Siti web” e poi “Notifiche”. In questo modo sarà possibile visualizzare tutti i siti web in cui è stato dato il consenso per le notifiche. Una volta individuati è possibile procedere rimuovendoli o annullando il consenso che è stato dato.

Invece, per quanto riguarda i popup e i finti banner pubblicitari, per poterli eliminare è necessario effettuare una scansione con le diverse versioni trial sicure di utility come ad esempio FastTask, EtreCheckPro o MalwareBytes.