L’operatore numero uno in Italia è da sempre uno dei più scelti in Italia per le sue offerte mobile e fibra che sono sempre accattivanti e vantaggiose.

Per il suo nuovo pacchetto offerte arriva una nuova winback molto invitante per tutti i suoi ex clienti. L’offerta, una delle migliori attualmente sul mercato di telefonia, ha un costo sotto i sette euro.

La winback è diretta a tutti gli ex clienti che vogliono tornare in TIM richiedendo la portabilità del numero da altri operatori. Scopriamo insieme maggiori dettagli su questa vantaggiosissima offerta.

In arrivo una nuova winback TIM

TIM continua a far parlare di sé e questa volta lo fa per una proposta per tutti gli ex clienti. Infatti, l’operatore è intenzionato a far tornare tutti i suoi clienti. La sua promozione è molto accattivante e sicuramente attirerà l’attenzione di molti.

La nuova winback di TIM comprende: minuti illimitati per chiamate verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti e 100 GB di traffico internet alla velocità 4G. Il tutto a soli 6,99 euro al mese.

La promozione prevede un costo di attivazione pari a 0 euro. Mentre è previsto il costo d’acquisto per la nuova scheda SIM pari a 10 euro.

Come già detto la promozione è valida solo per gli ex clienti TIM. In particolare, è necessario richiedere la portabilità del proprio numero telefonico da alcuni operatori. Gli operatori interessati sono Iliad, CoopVoce, Fastweb e PosteMobile, oltre che tutti gli operatori virtuali.

Proprio in questi giorni TIM sta promuovendo la sua offerta proprio in questi giorni. Infatti, tutti gli ex utenti stanno ricevendo un SMS in cui vengono indicati i dettagli principali dell’offerte e il suo vantaggiosissimo costo. Quindi se avete ricevuto questo messaggio sapete già che potete attivarla. Ma non temete, se non avete ricevuto l’SMS ma siete ex clienti TIM potete richiedere ugualmente la possibilità di attivarla.

La promo però è a tempo. Infatti, c’è tempo solo fino al 6 novembre per poterla attivare. Quindi vi conviene approfittare subito ed informarvi. Inoltre, TIM informa i suoi utenti che non è possibile attivare l’offerta online. L’attivazione, infatti, è possibile solo recandosi solo presso i rivenditori autorizzati TIM.