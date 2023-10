Facebook e Instagram diventano a pagamento, o meglio gli utenti che fruiscono di entrambi (o anche solo uno) i social network, potranno sottoscrivere un abbonamento a pagamento per rimuovere completamente la pubblicità dal feed o dalle varie schermate.

Con un annuncio ufficiale, Meta ha oggi confermato di “credere fortemente nell’idea di offrire internet gratuitamente con gli annunci pubblicitari, per questo motivo continueremo a fornire l’accesso ai servizi anche in modo completamente gratuito, cercando di mantenere le informazioni private e sicure”. In altre parole l’accesso a Facebook e Instagram sarà regolamentato da due strade: da una parte la visione classica odierna, con annunci pubblicitari e completamente gratuita, dall’altra l’abbonamento a pagamento, ma senza pubblicità.

Facebook e Instagram, quanto costa l’abbonamento?

Il costo dell’abbonamento risulta essere complessivamente bilanciato e dipende direttamente dall’ambito di utilizzo: nel caso in cui ci si volesse abbonare da desktop, accedendo ai social tramite browser, allora si pagheranno 9,99 euro al mese, per la versione mobile (con accesso dalle app per iOS e Android), il prezzo sale a 12,99 euro al mese.

Le cifre suddette saranno valide per tutti i profili collegati alla stessa persona, che siano presenti su Facebook e Instagram, indipendentemente da dove ci si è iscritti. Va detto, ulteriormente, che quanto appena scritto è da ritenersi valido fino al 1 marzo 2024, da data successiva si dovranno pagare ulteriori 6 euro al mese per ogni account aggiunto su web o 8 euro al mese per quelli aggiunti su mobile. I prezzi indicati, infine, sono da considerarsi validi per ogni tipologia di profilo o di account.