Poiché ci teniamo molto a tenere allenata la vostra mente, vi proponiamo un’illusione ottica in grado di attivare le capacità percettive del vostro cervello. Immagini come questa servono ad allenare la mente seguendo il motto latino “Mente Sana in Corpore Sano”. Non è solo l’attività fisica che ci mantiene giovani, ma anche quella cerebrale. A dimostrarlo sono i molti studi scientifici e le terapie in cui i pazienti vengono sottoposti a questi tipi di enigmi per rallentare il progresso di alcune malattie che coinvolgono il cervello.

Le illusioni si differiscono in tre classi: cognitive, fisiche e logiche. Ognuna di essa è caratterizzata da distorsioni delle immagini, paradossi ed ambiguità. Non è per tutti semplice trovare una risposta, ma dipende dalla singola capacità visiva e percettiva.

Risolvere il rompicapo dell’illusione: cerca il 4152

Quando guardiamo un’immagine contenente un’illusione, la nostra mente va a percepire qualcosa che in realtà non c’è. Il gioco di questi enigmi è quello di nascondere dei dettagli che normalmente vengono trascurati. Per trovare la soluzione bisogna prestare attenzione. Osservatene ogni angolo, esaminate ogni colore e guardate il disegno in diverse prospettive.

Cosa dovete cercare nell’immagine che vi abbiamo sottoposto? Come potrete notare vi sono tanti numeri diversi, ma quella che ci interessa è la sequenza 4152. In pochissimi riescono a trovarla, ma per rendere le cose ancora più difficili e più interessanti dovrete trovare la risposta entro 15 secondi. Nel caso in cui aveste la destrezza di risolvere l’illusione, allora sappiate che probabilmente il vostro quoziente intellettivo è molto elevato. Non disperate però se non doveste riuscirci: con un po’ di pratica, sicuramente il vostro sguardo diverrà più attento e rompicapi del genere saranno per voi un gioco da ragazzi.

Il trucco infatti sta nello sfidarsi con costanza. La vista e il cervello vengono sottoposte quasi a un esercizio tale da potenziarne le capacità. Gli esperti considerano questo tipo di giochi una palestra mentale. Allo stesso modo in cui alleniamo il nostro corpo per migliorare la forma fisica, così dovremmo mettere alla prova la nostra materia grigia. Un altro plus è quello di insegnarci ad andare oltre la superficie, a esplorare tutto quello a cui non prestiamo alcuna attenzione. Vi abbiamo convinto? Giocherete con noi? Riuscirete a vincere la sfida? Mettetevi alla prova.