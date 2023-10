TikTok, sulla piattaforma si monetizza su un tema delicato come quello della guerra

Nel contesto di crescente tensione e conflitto tra Israele e Hamas, la piattaforma di social media TikTok è diventata un terreno fertile per la monetizzazione della crisi. Alcuni utenti, che non hanno alcun legame diretto con il conflitto, stanno sfruttando una funzione di livestreaming poco conosciuta per organizzare “Live match”. In questi eventi virtuali, due creator si sfidano rappresentando rispettivamente Israele e Palestina, incitando i loro follower a donare regali virtuali costosi. Questi possono poi essere convertiti in denaro reale, con TikTok che trattiene fino al 50% degli incassi.

TikTok: le critiche contro le battaglie virtuali

Ci sono diverse battaglie virtuali. In una di esse, un utente che rappresentava i palestinesi ha vinto 72 partite consecutive. Curiosamente, molti di questi creator non sembrano avere alcun legame con i territori che sostengono di rappresentare. Ad esempio, uno streamer turco e un altro greco-georgiano si sono scontrati più volte, ognuno sostenendo di rappresentare una delle parti in conflitto.

Questo tipo di attività solleva questioni etiche significative, soprattutto considerando che la crisi umanitaria continua a peggiorare. Inoltre, la piattaforma è stata criticata per aver permesso la diffusione di disinformazione relativa al conflitto. Anche se le battaglie virtuali tra influencer non sono nuove nel mondo dello streaming, l’uso di un contesto di guerra reale per monetizzare su TikTok è stato definito “disgustoso” da esperti come Abbie Richards, specializzata nel monitoraggio della disinformazione.

Invece di contribuire a un dialogo costruttivo o di fornire supporto alle vittime del conflitto, questi livestream sembrano essere più incentrati sull’incitamento e la monetizzazione. Gli utenti partecipano attivamente, inviando donazioni per sostenere la “squadra” che preferiscono, ma alla fine, l’unico vero vincitore sembra essere TikTok stesso, che beneficia economicamente da queste attività. Fino ad ora, il colosso non ha fornito alcun commento ufficiale su questa pratica.