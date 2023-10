SwitchBot ha annunciato il debutto del primo robot aspirapolvere S10 completamente autonomo. Il progetto è stato lanciato su Kickstarter il 16 ottobre con l’obiettivo di stupire gli utenti grazie ad alcune feature uniche come l’auto pulizia.

Il nuovissimo SwitchBot S10, infatti, si configura come un robot aspirapolvere con mocio integrato per rimuovere la polvere e pulire tutte le superfici di casa. Tuttavia, a differenze dei competitor si può collegare al sistema idrico di casa e questa possibilità apre a scenari di utilizzo inusuali per il settore.

Infatti, rispetto alla concorrenza, il robot aspirapolvere ha una base di riempimento e svuotamento automatica per una pulizia completa della casa. La base è composta da due tubi, uno da collegare all’acqua pulita e l’altro da collegare al sistema di drenaggio dell’impianto fognario.

In questo modo, il robot potrà avere accesso sempre ad acqua pulita per auto-rifornirsi senza alcun intervento da parte degli utenti. In questo modo non sarà più necessario controllare l’operato del robot ma semplicemente impostarlo e lasciarlo lavorare.

Switchbot ha pensato anche agli utenti che non hanno la possibilità di collegare la stazione di ricarica all’acqua corrente. In questo caso, sarà possibile installare un serbatoio d’acqua esterno con una capacità d’acqua pulita di 2,5 litri e una capacità di scarico di 2 litri.

Switchbot S10 è disponibile su Kickstarter al prezzo early bird di 899 dollari con un prezzo definitivo è fissato a 1.199,99 dollari. Inoltre, la base di ricarica può essere utilizzata anche come dispositivo di umidificazione ad evaporazione. Questo optional sviluppato da SwitchBot ha un costo di 129 dollari.