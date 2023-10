L’operatore telefonico italiano TIM è tornato alla carica. E questa volta lo fa con una super offerta di tipo winback. L’offerta è infatti rivolta ad alcuni ex clienti dell’operatore che saranno quindi invitati ad attivare un’offerta sensazionale a basso costo e con ben 100 GB per navigare senza pensieri. Vediamo qui di seguito di che si tratta.

Torna in TIM con questa favolosa offerta winback con 100 GB di traffico dati

Alcuni ex clienti di TIM sono stati invitati a tornare attivando una super offerta winback con 100 GB di traffico dati. In questi ultimi giorni, infatti, l’operatore sta avvisando gli ex clienti interessati attraverso una nuova campagna SMS. L’offerta che viene proposta è davvero sensazionale e soprattutto a basso costo.

Gli utenti, infatti, dovranno pagare un importo di appena 6,99 euro al mese. A fronte di questa spesa, ogni mese gli utenti potranno utilizzare ben 100 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G su rete TIM. Gli utenti avranno poi a disposizione anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati sempre verso tutti.

Gli utenti che attiveranno l’offerta non dovranno pagare alcun costo di attivazione in quanto è offerto gratuitamente. Sarà solo necessario pagare un costo di 10 euro per la scheda sim. Ricordiamo che si tratta di un’offerta di tipo winback, quindi attivabile da alcuni ex clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero da alcuni specifici operatori, tra cui Iliad, Fastweb, CoopVoce e PosteMobile.

Insomma, l’operatore telefonico TIM stupisce sempre con le sue proposte sensazionali.