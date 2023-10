Ogni anno in questo periodo sono tante le occasioni utili per acquistare prodotti con sconti davvero sensazionali. In particolare, durante la festa dei mostri, il prossimo 31 ottobre, sono tante le offerte che vengono rilasciate.

Quindi se state pensando di farvi un regalo, probabilmente questo è il periodo giusto per prendere finalmente quel prodotto che tanto sognate. In particolare, Unieuro propone una vantaggiosissima promozione per un notebook Lenovo con GPU RTX 3050 Ti.

Gli sconti di Halloween di Unieuro

Questo modello in particolare è un IdeaPad Gaming 3 e viene presentato sul sito ufficiale Unieuro al costo di 799,90 euro. In particolare, sul sito viene specificato che il prezzo consigliato per questo dispositivo è di circa 1499 euro, ovvero 699,10 euro di sconto.

È facile intuire quanto sia vantaggiosa questa proposta che sembra proprio essere un’occasione più unica che rara. Il computer, infatti, è un dispositivo che si presa, per le sue prestazioni, sia per un personal computer che come piattaforma da gaming. Infatti, per questa ultima funzione è presente una scheda video NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti.

Inoltre, la scheda tecnica per questo modello Lenovo, include un processore Intel Core i5-12450H, una RAM di 16GB e 512 GB di SSD. Inoltre, è dotato di un pannello da 16 pollici con una risoluzione Full HD (1920 x 1200 pixel). Come sistema operativo invece è presente l’immancabile Windows 11 Home.

In quanto parte dell’offerta realizzata appositamente per l’arrivo di Halloween. Lo stesso Unieuro mette in evidenza come la promozione sia a tempo limitato. Infatti, essendo parte integrante della Halloween Week di Unieuro la promozione sarà attiva solo fino al 31 ottobre 2023.

L’offerta a tempo limitato è davvero un’ottima opportunità se si ha intenzione di acquistare un nuovo computer. In generale, occasioni come queste possono essere particolarmente interessanti, soprattutto in ambito tecnologico. Se siete interessati vi invitiamo a consultare il sito web ufficiale di Unieuro per poter osservare tutti i dettagli tecnici. Prima di procedere all’acquisto, come sempre, vi consigliamo di analizzare bene tutte le informazioni per capire se davvero è l’acquisto giusto per voi. se è così allora potete procedere all’acquisto. Il sistema è molto semplice e facile.

E voi siete interessati al notebook Lenovo? Avete già dato un’occhiata agli altri sconti Unieuro?