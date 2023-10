Se siete appassionati del fai da te, non potete non avere in casa una mini motosega a batteria che possa aiutarvi a semplificare il lavoro che dovete svolgere.

La piattaforma Amazon ne sta proponendo una proprio in questi giorni ad un prezzo davvero molto interessante. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Mini motosega a batteria in offerta su Amazon

Questa mini Motosega dispone di un potente motore in rame brushless assicura tempi di lavoro più lunghi, coppia e potenza più elevati della sega a catena. Con una velocità di catena estremamente elevata e una potenza di uscita di 600 watt, motori ad alte prestazioni possono tagliare tronchi d’albero con un diametro di 3,5 pollici in circa 8 secondi (a seconda delle dimensioni reali e della durezza del legno). Rende il vostro lavoro di taglio più efficiente e conveniente.

La motosega presenta catene temprate in acciaio di precisione, elevata durezza, resistenza all’usura, nitidezza, durata, velocità di taglio veloce e taglio regolare. Questa sega ad albero wireless è dotata di una batteria agli ioni di litio ad alta capacità e ad alte prestazioni, adatta per il taglio esterno, del legno da giardino, il taglio degli alberi da frutto e l’abbattimento degli alberi.

La comoda impugnatura ergonomica massimizza le prestazioni della motosega e il comfort dell’utente, senza affaticarsi anche dopo lunghe ore di utilizzo. Design compatto e leggero della mini motosega da 1,1 kg, leggera e potente, facile da trasportare, anche le donne e gli anziani possono controllarla e usarla bene. Questo e molto altro, seguendo questo link, a soli 43.23 euro.