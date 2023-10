Se avete letto on-line che Apple sta organizzando un evento a tema per la serata di Halloween, sappiate che queste voci dicono il vero e che non si tratta affatto di una fake news.

In occasione del 30 Ottobre, esattamente alle ore 17.00, orario della California, Apple darà ufficialmente inizio allo “Scary Fast“.

Un grandioso evento totalmente a tema Halloween che verrà trasmesso in diretta mondiale via streaming e a cui tutti coloro che sono interessati potranno partecipare, collegandosi su qualsiasi dispositivo.

( L’orario e la data indicate, in Italia corrisponderebbe all’ 1.00 di notte tra la giornata del 30 ed il 31 Ottobre 2023).

Apple e lo “Scary Fast”, i Mac saranno i protagonisti assoluti della spaventosa serata

Ad eccezione della data e dell’orario di inizio dell’evento, Apple però non ha voluto esporsi oltre e fornire altre informazioni a riguardo. Infatti, non sappiamo ancora quali saranno i prodotti presentati durante la serata.

Molto probabilmente, secondo quanto riportato dal noto giornalista Mark Gurman, da sempre interessato agli eventi e i prodotti Apple, i protagonisti assoluti dell’evento saranno sicuramente i Mac.

Mentre a tutti i suoi eventi precedenti l’azienda si è sempre concentrata sulla presentazione dei nuovi iPad, adesso sembra proprio essere la volta dei Mac.

Si pensa infatti che saranno finalmente lanciati i nuovi Mac da 24 Pollici e il MacBook Pro, con la terza generazione di SOC Apple Silicon.

Inoltre, alcune animazioni del logo della grande mela, fanno pensare che saranno fatte importanti comunicazioni anche per quanto riguarda MacOS, altro indubbio protagonista della serata.

Insomma “Scary Fast” è ormai vicino, non mancate!