WhatsApp aveva già annunciato qualche mese fa l’introduzione di questa nuova funzione che sfrutta l’intelligenza artificiale. Ora, dopo qualche mese di fase beta, gli sticker AI arrivano per tutti sulla nota piattaforma di messaggistica istantanea.

Non appena la funzione arriverà sugli smartphone di tutto il mondo sarà possibile creare adesivi semplicemente digitando una descrizione del contenuto che si vuole rappresentare. In questo modo WhatsApp si ripropone di portare le conversazioni ad un livello successivo.

Per il momento, la funzionalità è in fase di rilascio e molto presto dovrebbe arrivare anche in Italia.

Gli sticker AI di WhatsApp

La funziona AI su WhatsApp permetterà a tutti gli utenti di creare degli adesivi sfruttano l’intelligenza artificiale di tipo generativo. Il sistema si basa su un LLM fornito direttamente da Meta. Una volta creato il proprio adesivo gli utenti avranno la possibilità di trovarlo nella loro raccolta personale dopo averlo condiviso la prima volta e questo gli darà l’occasione di poterlo ricondividere tutte le volte che si vuole in base alle diverse conversazioni.

Come funziona questo nuovo sistema? Questo funziona praticamente come qualsiasi chatbot AI presente online. Chi è abituato a questo tipo di tecnologia, infatti, non avrà difficoltà ad utilizzare la nuova funzionalità. In ogni caso basterà andare in una chat e cliccare sull’icona delle emoji che conosciamo bene. Nel menù che ci apparirà dovremmo selezionare la dicitura “Crea”. A quel punto basterà scrivere la descrizione dello sticker che si intende creare all’interno del menù a comparsa. In questo modo verranno generati quattro sticker diversi tra cui scegliere. Proprio come accade con altri servizi generativi con AI, come ad esempio Bing Image Creator.

Se per caso non siamo soddisfatti del risultato ottenuto, sarà possibile modificare la descrizione e riprovare fino a quando non si otterrà il risultato desiderato. Una volta scelto lo sticker giusto, basterà toccarlo per poterlo inviare. Dopo l’invio questo apparirà, come detto, nella raccolta di adesivi. Per il momento pare che siano supportate solo le descrizioni in lingua inglese, poiché la funzione è disponibile solo in alcuni Paesi, ma possiamo supporre che le cose cambieranno non appena il rilascio arriverà anche in altri Paesi.