Perfectrec ha condiviso i dati contenenti tutti i dati precisi in base ai diversi modelli. Soltanto il 73% degli utenti ha dato al nuovo iPhone 15 Pro una valutazione piena, rispetto al 76% dell’iPhone 14 Pro e all’84% del 13 Pro. L’iPhone 15 standard e il 15 Plus hanno invece ricevuto una risposta più che positiva dal pubblico. Anche lo scorso anno vi fu un modello che ricevette recensioni negative, ovvero il 14, divenendo uno dei peggiori sul mercato degli ultimi dieci anni. Eppure i feedback per l’iPhone 15 Pro e per il Pro Max hanno addirittura superato questo record.