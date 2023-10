Lo scorso settembre 2023 il colosso di Cupertino Apple ha presentato la nuova gamma di modelli iPhone. Stiamo parlando della serie 15.

Tra i nuovi prodotti è stato presentato anche iPhone 15 Pro Max, il non plus ultra di questa categoria, se non fosse per un problema che gli utenti stanno segnalando nelle ultime ore. Scopriamo di che cosa si tratta.

Apple iPhone 15 Pro Max: venuto a galla il primo problema

Alcuni utenti hanno iniziato a segnalare alcuni problemi di burn-in del nuovissimo iPhone 15 Pro Max. Per chi non lo sapesse, il burn-in è un fenomeno in cui è possibile notare uno scolorimento permanente di una porzione del display dello smartphone. Di per sé il display del dispositivo non presenta danni che ne limitano il suo utilizzo, ma in presenza di burn-in sono spesso ben visibili effetti di “ghosting” o scolorimento permanente.

Un numero di utenti ha iniziato a segnalare di aver riscontrato questo problema sul proprio dispositivo. In alcuni casi, l’immagine delle applicazioni della schermata iniziale rimane impressa sul display, anche se il problema non sembra essere più grave rispetto a qualsiasi altro modello in passato.

Per quanto riguarda gli iPhone 15 Pro Max, al momento non è un problema diffuso, ma le segnalazioni continuano ad arrivare. Vi terremo aggiornati sulla situazione nei prossimi giorni.