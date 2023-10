Apple - iPhone impazziti, sempre più dispositivi si riavviano da soli durante la notte

Negli ultimi tempi, un numero crescente di utenti iPhone ha segnalato un problema piuttosto insolito: il dispositivo sembra riavviarsi autonomamente durante la notte. Questo fenomeno è stato notato da diversi utenti che, al risveglio, si sono trovati a dover inserire il passcode per sbloccare il telefono, invece di utilizzare il Face ID come di consueto. La questione ha sollevato preoccupazioni riguardo alla stabilità dei dispositivi Apple, in particolare perché il problema non sembra essere limitato ai modelli più recenti di iPhone.

Apple: cosa sta succedendo ai dispositivi?

Una delle peculiarità di questo fenomeno è che, controllando il grafico del livello della batteria disponibile nelle impostazioni del dispositivo, si nota che il telefono è rimasto spento per diverse ore durante la notte. Questo dettaglio aggiunge un ulteriore strato di mistero alla situazione, poiché non sembra esserci una spiegazione logica per questi riavvii notturni.

Oltre alla semplice seccatura di dover inserire un passcode al mattino, il problema potrebbe avere implicazioni più serie. Ad esempio, c’è la preoccupazione che il dispositivo possa perdere chiamate di emergenza durante la notte. Alcuni utenti hanno anche segnalato che le loro sveglie non si sono attivate come previsto, un inconveniente che potrebbe avere conseguenze significative, come ritardi sul posto di lavoro o in altre attività quotidiane.

Finora, Apple non ha fornito alcuna spiegazione ufficiale o soluzione per questo problema. Gli utenti sono quindi lasciati a speculare sulle possibili cause, che potrebbero variare da bug del software a problemi legati all’aggiornamento delle app. Tuttavia, nessuna di queste teorie è stata confermata, il che rende la situazione ancora più frustrante per gli utenti.

Per monitorare la situazione, gli utenti possono controllare il grafico del livello della batteria del loro dispositivo, accessibile attraverso Impostazioni > Batteria > Ultime 24 ore. Questo potrebbe fornire ulteriori dettagli che potrebbero essere utili per comprendere meglio la natura del problema.

Nel frattempo, la comunità di utenti iPhone rimane in attesa di una comunicazione ufficiale da parte di Apple. La risoluzione di questo problema è attesa con impazienza, dato che riguarda un aspetto fondamentale come la stabilità del dispositivo, che a sua volta potrebbe influenzare la fiducia degli utenti nei prodotti Apple. Fino a quando non verrà fornita una spiegazione o una soluzione, la preoccupazione e la speculazione continueranno a crescere tra gli utenti di iPhone.