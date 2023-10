Garmin Venu SQ è uno smartwatch che tanti utenti stanno apprezzando per la sua grande versatilità, ovvero la possibilità di utilizzarlo sia in situazioni eleganti, che richiedono un certo decoro, che proprio come orologio da tutti i giorni, ad esempio durante l’allenamento.

Disponibile in colorazione nera, il prodotto viene commercializzato con un cinturino in silicone adatto per la maggior parte dei polsi, ed una chiusura affidabile dalla quale è difficile uscirne sconfitti. Il display è completamente touchscreen a colori da 1,3 pollici, con il controllo del device possibile anche sfruttando i due pulsanti fisici posti sul lato destro dello stesso quadrante.

Garmin Venu Sq, ottimo sconto disponibile per poco tempo

Uno sconto del 30% vi attende sull’acquisto del Garmin Venu SQ, un prodotto che di base costerebbe 199 euro, ma che grazie alla fantastica promozione messa in piedi da Amazon, porta la spesa finale a soli 139 euro. Lo sconto viene applicato in automatico, non viene quindi richiesto alcun intervento da parte vostra, basterà aggiungerlo al carrello (aprendo il banner sottostante), ed il gioco è fatto.

Le funzioni garantite sono sempre le solite, non cambiano in nessun modo in confronto a quanto siamo solitamente abituati a vedere, per questo parliamo di misurazione di passi, distanza percorsa, calorie bruciate e simili, a cui aggiungere il monitoraggio del sonno, del battito cardiaco, della SpO2, e di tantissime altre funzioni capaci di innalzarlo nell’Olimpo dei migliori dispositivi in circolazione.