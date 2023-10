Gli smartphone intelligenti di ultima generazione, nonostante rappresentino un prodotto di lusso, sono tra i dispositivi elettronici più posseduti dalle persone a livello globale.

È stato infatti stimato che più della metà della popolazione mondiale, stiamo parlando quindi di circa 4 miliardi di persone, possiede uno smartphone.

Tali risultati sono stati raccolti e pubblicati dalla

GSM Association (Global System for Mobile Communication) , ovvero l’ associazione che rappresenta i più importanti operatori di telefonia mobile presenti nel mondo.

Smartphone intelligenti: le differenze tra i principali paesi del mondo

Secondo le ricerche effettuate dalla GSM Association, più del 55% della popolazione mondiale possiede uno smartphone. Dato che è stato poi successivamente riportato nel Mobile Internet Connectivity Report del 2023.

Ovviamente, questi risultati non sono gli stessi per tutti i paesi del mondo. In quanto, come è noto, ci sono determinate regioni sottosviluppate in cui possedere uno smartphone intelligente non rappresenta una delle principali priorità.

Tuttavia, sono stati comunque registrati, anche in questo caso, cifre piuttosto importanti.

Basta pensare, per esempio, all’Africa Subsaharana, che non ha accesso alle reti veloci, ed ha una connettività limitata al 3G.

Qui più del 59% della popolazione, pur possedendo uno smartphone, non lo utilizza per attività online, ma per le comuni funzioni di chiamata e scrittura dei messaggi.

La situazione sembra migliorare nel SudEst asiatico, in cui sono il 52% delle persone a possedere uno smartphone che però non utilizzano per funzioni online.

Al contrario, in altri paesi come Europa, Nord America ed Asia, circa il 69% della popolazione utilizza dispositivi con connessione in 4G e, in alcuni casi, persino in 5G.

Inoltre, sempre secondo la ricerca della GSM Association, vi è ancora una piccola percentuale della popolazione mondiale (circa l’8) che resta fedele ai dispositivi mobile di vecchia generazione. Stiamo parlando di oltre 600 milioni di persone.

Ad ogni modo, lo sviluppo costante del settore tecnologico e l’implementazione di nuovi sistemi di sicurezza e connettività, si propongono di migliorare la situazione globale dei Paesi in via di Sviluppo.

Obiettivo che ci auguriamo venga raggiunto al più presto.