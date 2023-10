Dopo quattro lunghi anni di attesa, gli appassionati di cucina hanno ricevuto una grande sorpresa dalla catena di supermercati. Infatti, è tornato il famosissimo robot di cucina Monsieur Cuisine Connect. Il robot, che ha fatto il suo ritorno sugli scaffali dei negozi Lidl, è noto per essere un prodotto estremamente valido nel suo rapporto qualità-prezzo. Il robot è andato letteralmente a ruba e continua ad essere ricercato da tutti i clienti. La sua fama è ben fondata, infatti, il robot da cucina al momento è uno dei migliori e dei più efficienti presenti in commercio.

Il Monsieur Cuisine Connect

Il robot permette di cucinare una varierà di piatti da quelli più semplici a quelli più elaborati in modo semplice e veloce. Monsieur Cuisine Connect rappresenta una vera innovazione in cucina. Il robot multifunzione ha causato una vera rivoluzione sul mercato, scuotendo dalle loro posizioni anche i leader di settore. Sicuramente la competitività nasce anche per il suo prezzo, quattro volte inferiore a quello dei suoi concorrenti.

Il robot è molto più di un semplice robot da cucina. Monsieur Cuisine Connect è dotato di uno schermo touch screen da 7 pollici. Lo schermo permette agli utenti di accedere a centinaia di nuove e diverse ricette. Il robot permette di miscelare gli ingredienti in modo facile e mantenendo sempre temperature programmate. Proprio per questo è lo strumento perfetto per tutti i cuochi dilettanti, ma anche per molti professionisti.

Ha anche i suoi lati negativi. Il robot è un po’ ingombrante e richiede più tempo per raggiungere le temperature più basse, ma questi dettagli sono davvero niente se messi a confronto con le numerose qualità del Monsieur Cousine di Lidl.

L’attesissimo robot è tornato lo scorso giugno accompagnato da un’offerta davvero speciale. Infatti, tutti i clienti Lidl hanno acquistato il Monsieur Cuisine Connect a costo di produzione. Il robot disponibile su tutti gli scaffali nei negozi aveva il costo di 299 euro.

L’offerta imperdibile è stata annunciata sul catalogo dell’azienda ed includeva un ulteriore vantaggio: un buono spesa. Il buono dal valore di 50 euro era riservato però a tutti i membri del programma Lidl Plus. La promozione è davvero sensazionale perché in un colpo solo gli utenti hanno ottenuto il robot ad un prezzo scontato insieme ad un ulteriore sconto per i loro acquisti. Quindi incrociamo le dita e speriamo che non debbano trascorrere altri quattro anni per rivedere il robot sugli scaffali Lidl.