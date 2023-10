Nel contesto delle telecomunicazioni, sempre più dinamico e in evoluzione, WindTre ha recentemente annunciato una serie di nuovi aumenti per i propri abbonati. L’annuncio ha generato un’ondata di reazioni negative da parte degli utenti che già avevano ricevuto la comunicazione di un nuovo aumento previsto per l’inizio di dicembre. La comunicazione che avvisa tutti gli utenti coinvolti nella seconda ondata di aumenti sta per essere inviata.

I cambiamenti di WindTre

Secondo le informazioni ufficiali rilasciate proprio da WindTre, gli aumenti riguarderanno principalmente alcune tariffe specifiche: quelle per la linea fissa. Tuttavia, non sono state ancora rilasciate informazioni sulle offerte coinvolte. L’azienda ha motivato questo adeguamento come una necessità derivante dagli investimenti continui in infrastrutture e servizi, al fine di garantire una qualità sempre maggiore ai propri clienti.

Mentre gli aumenti tariffari possono essere una preoccupazione per molti, è importante guardare al quadro generale. WindTre ha investito pesantemente nella modernizzazione delle proprie reti, nell’espansione della copertura 5G e nel miglioramento generale dei servizi. Questi adeguamenti possono giustificare parzialmente l’incremento dei costi, garantendo agli utenti un servizio più stabile, veloce e sicuro. Questo ovviamente non significa che gli utenti non siano insoddisfatti di questa soluzione, costretti a sopportare l’ennesimo rincaro.

Secondo quanto rilasciato da WindTre il rincaro sarà pari a 2 euro mensili in più da aggiungere alla propria tariffa base.

Quali sono le opzioni per gli utenti coinvolti?

Gli utenti coinvolti non vedranno improvvisamente il cambiamento apparire nelle loro bollette. Verranno avvisati precedentemente con una comunicazione da parte dell’operatore telefonico. Gli utenti interessati, una volta ricevuta la comunicazione ufficiale, potranno decidere se continuare ad approfittare delle offerte attive oppure cambiare operatore. WindTre ribadisce che recedere il contratto non prevede penali o costi aggiuntivi. Per farlo bisogna compilare il modulo di recesso specificando come causale “Modifica delle condizioni contrattuali”. Una volta compilato bisogna inviare il modulo e il proprio documento di riconoscimento all’azienda di telecomunicazione presso i seguenti metodi: