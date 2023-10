Gli iPhone sono gli smartphone preferiti dagli adolescenti, a dirlo sono i risultati di numerose statistiche realizzate in questo settore.

Come risaputo, gli smartphone sono, ad oggi, i dispositivi più posseduti e acquistati dalle persone, indipendentemente dall’età, dal sesso, dalla cultura e dalle condizioni economiche.

Non possedere uno smartphone, significa quasi essere estrani a tutto ciò che accade nel mondo.

In quanto, Internet, rappresenta una realtà virtuale supplementare a quella effettiva ma, per certi versi, molto più popolata ed attiva.

A tal proposito, sul predominio attuale degli smartphone e su quali siano i modelli

su cui si concentra principalmente l’attenzione e il desiderio dei giovani, risulta essere molto interessante una ricerca effettuata da Piper Sandler, ovvero la famosa società finanziaria americana indipendente.

iPhone e statiche, Apple al vertice di ogni classifica

Il sondaggio realizzato da Piper Sandler, ha dimostrato, senza ombra di dubbio, come gli iPhone siano i dispositivi più posseduti e desiderati dai giovani d’oggi.

Tali ricerche sono state effettuate su un campione di circa 9000 adolescenti degli Stati Uniti.

Tuttavia, non è da escludere l’opinione secondo la quale, i risultati ottenuti, possano essere estesi anche per molti gli altri Paesi.

In particolare, ciò che tale ricerca ha rivelato, è che circa l’87% delle persone intervistate possedevano già un iPhone, mentre l’88% stava pensando di acquistarne uno in un futuro non troppo prossimo.

Oltre all’iPhone, è stato notato come la Apple, proprio come società tecnologica in generale, abbia il predominio su tutte le altre.

Infatti, tra gli adolescenti intervistati, circa il 34% possedeva un Apple watch, per non parlare dei risultati record ottenuti dall’ airpods, che sembrano essere ormai posseduti da chiunque.

Questo sondaggio fa riflettere, non soltanto per la consapevolezza di quanto Apple sei riuscita ad affermare il proprio marchio, ma anche sul fatto che si tratta comunque di dispositivi di un certo peso economico, caratteristica che non sembra far desistere le persone dal loro acquisto.

Al contrario, in concomitanza con l’uscita dell’iPhone 15, già il 25% delle persone ha manifestato la sua volontà nel volerlo acquistare, tra di esse molti già possedevano un dispositivo iPhone di un modello precedente.

Altri risultati

La ricerca condotta da Paper Sandler ha rilevato, inoltre, altri importanti risultati, come per esempio: il predominio di Amazon come principale piattaforma e-commerce.

Infatti circa il 55% delle persone sembra preferire Amazon a moltissimi altri shop on-line.

A questo seguono Shein con il suo 12%, poi Nike, GOAT e, di recente, Temu.