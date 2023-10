I casi di phishing sono sempre di più e rendono il web un posto meno sicuro per tutti i suoi utenti. Uno degli ultimi casi è stato documentato su TikTok da un’utente che ha raccontato di come è stata hackerata dopo aver ricevuto una mail sospetta. Cos’è il phishing?

Secondo quanto riportato dalla Polizia Postale, il phishing è una particolare truffa online realizzata sulla rete attraverso l’invio di e-mail ed SMS ingannevoli ad utenti ignari di quello che gli sta per accadere. Nella fattispecie, le email truffaldine inviate sulla rete internet invitano gli utenti a compiere determinate azioni, tra cui, ad esempio, inserire i propri dati personali a seguito di problemi di registrazione o di altra natura. Dunque, viene chiesto agli utenti di fornire questi dati riservati per risolvere i problemi di accesso ad un determinato servizio. In questo modo i truffatori riescono ad ottenere informazioni personali utilizzate per rubare identità, dati o anche soldi alle malcapitate ed ignare vittime. La truffa è molto semplice e riesce a realizzarsi nel giro di pochi minuti.

Cosa è accaduto all’utente hackerata?

Per riuscire a capire bene cosa accade con il phishing e quali sono le conseguenze di questo fenomeno analizziamo il caso dell’utente di TikTok che in un video ha riportato la sua recente testimonianza. Uno dei profili più noti ed amati di TikTok @labello_collection ha condiviso con tutti i suoi fan la sua esperienza di hackeraggio. Nel video viene spiegato passo passo quello che è accaduto appena qualche giorno fa.

Come tutti gli episodi di phishing, anche in questo caso, tutto è cominciato con una presunta email ricevuta dalla ragazza da parte di TikTok. Nel messaggio della email veniva detto che era stata selezionata per ricevere la spunta blu per il profilo verificato. Nella mail l’utente veniva invitata a compilare un formulario, allegato nel messaggio. Nel modulo venivano richieste tutta una serie di informazioni e dati personali. Una volta inseriti tutte queste informazioni. La ragazza, ignara di quello che stava succedendo e credendo che il mittente fosse davvero il noto social network di Meta ha effettuato tutti i passaggi come gli era stato indicato di fare.

Il disvelamento della truffa

Una volta inviati tutti i dati però ha scoperto la triste realtà, proprio grazie ai truffatori stessi. Infatti, dopo poco la ragazza ha ricevuto un messaggio su WhatsApp in cui una persona ammetteva di averle inviato la finta email e che le aveva appena hackerato l’account. La persona interessata ha poi chiesto il pagamento di 200 euro per poter riavere il profilo rubato. La ragazza, dopo aver declinato la proposta ha poi sporto denuncia alla Polizia Postale. Dopo tutto l’accaduto la ragazza protagonista di questa brutta esperienza ha deciso di condividere la sua esperienza sul social video dove ha ovviamente ricevuto la solidarietà di tutti i suoi utenti.

Per questo motivo è sempre bene controllare ed informarsi con cura quando arrivano questo genere di messaggi. Inoltre, se non siamo sicuri dell’autenticità di email o SMS bisogna evitare di fare quanto richiesto. È importante non fornire mai i propri dati personali e contattare subito le forze dell’ordine.