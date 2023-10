Il colore Blu Scuro Stellato, che unisce le varie sezioni della carrozzeria, è stato creato esclusivamente per questo modello. L’Argento Micalizzato per alcune parti è opaco ed è stato sviluppato appositamente per armonizzarsi con le sezioni in fibra di carbonio. Queste sono dipinte in Blue Sandstone lucido con un effetto brillante. Gli interni, invece, dell’abitacolo sono caratterizzati da sedili in Alcantara Blu Navy con dettagli laserati, abbinati a tessuti con effetto gradiente, oltre a tappeti in twill specifico.