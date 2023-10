Sensori altamente performanti per la Pocket 3

Il sensore del precedente modello Pocket 2 era di dimensioni 1/1.7″ e aveva un obiettivo equivalente a f/1,8 da 20 mm . Invece per il nuovo DJI ha utilizzato una lente f/2,0 ma comunque da 20 mm e con un sensore più grande da 1″ . Questo consente la registrazione video anche ad una risoluzione di 4K/120fps e garantisce performance superiori in presenza di poca luce. Sono incluse le modalità colore HLG a 10 bit e D-Log M a 10 bit . I filmati catturati potranno essere modificati grazie alla comodissima app LigthCut di DJI .

Il dispositivo è caratterizzato da un sistema di stabilizzazione meccanica basato su tre assi. La DJI ha aggiunto anche una nuova funzione chiamata “Product Showcase” che permette di creare riprese dinamiche e consente anche di presentare i prodotti con una visuale perfetta, ideale per le dirette sui social. Il Pocket 3 contiene un ActiveTrack 6.0 , il che significa che ci sono diverse modalità di tracciamento tra l’Inquadratura fluida per un effetto professionale e il sistema di Rilevamento automatico del volto.

L’Osmo Pocket 3 è dotato di tre microfoni integrati che riducono i rumori esterni e riescono a registrare l’audio stereo omnidirezionale. Il device è in vendita a 549 euro e include il dispositivo stesso, una case protettiva, un cinturino per il polso, un cavo PD USB-C/USB-C e un manico da 1/4″. È disponibile anche il pacchetto Osmo Pocket 3 Creator Combo, il cui costo è di 689 euro e include altri accessori per creare con estrema semplicità contenuti di alta qualità.