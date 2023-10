In occasione del Japan Mobility Show 2023, Nissan ha svelato una nuova concept car chiamata Hyper Force. Le linee futuristiche lasciano intendere l’obiettivo del brand di creare una vettura che sia veloce ma anche bella da vedere.

Dobbiamo però fare una considerazione che non piacerà agli appassionati di motori, trattandosi di una concept car difficilmente la vedremo su strada. Questi modelli sono realizzati per mostrare al mondo le possibilità del brand in termini di design e prestazioni.

Per questo, ci sono aspetti da non sottovalutare e la Hyper Force di Nissan potrebbe avere un seguito produttivo, anche se non come ci si aspetta. L’azienda nipponica potrebbe utilizzare alcuni elementi di design e stile per realizzare la nuova generazione di vetture.

Nissan ha mostrato al mondo la nuova Hyper Force, una concept car elettrica che potrebbe rappresentare la base di partenza per la nuova GT-R

In particolare, gli esperti ritengono che molti elementi della Hyper Force saranno ripresi sul nuovo modello GT-R. Al momento Nissan non si è sbilanciata su questa possibilità, ma ci sono alcuni elementi che lasciano intendere questo.

In particolare, i gruppi ottici posteriori richiamano direttamente quelli della GT-R. Anche se rivisti in chiave futuristica, la base resta sempre quella di quattro fari posteriori tondi. Anche il grande spoiler posteriore è un elemento distintivo della supercar Nissan.

Le modalità di guida sono un ulteriore richiamo alla GT-R. La prima è denominata “R” ed è pensata per la pista mentre la seconda è “GT” ed ottimizzata per la guida di tutti i giorni.

Il powertrain che spinge la Hyper Force è completamente elettrico ed è in grado di sprigionare 1.341 cavalli. Purtroppo Nissan non ha confermato se la vettura è dotata della trazione integrale. In ogni caso, questo concept è un gioiellino che farà innamorare tutti gli appassionati di vetture ad alte prestazioni.